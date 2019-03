La recensione di Wasteland | Baby! di Hozier | un canto messianico intinto in 14 stadi

optimaitalia

(Di sabato 23 marzo 2019)Dal momento in cui ci abbandoniamo a "" diè tutto finito. Se la distopia si configura in un futuro catastrofico e immaginario, quella del nostro cantautore irlandese è un dipinto del presente. Siamo all'interno di una chiesa sconsacrata e decadente, con un candelabro al centro delle navate che illumina l'artista nel suo faccia a faccia con i fantasmi. Soul, pop, folk e gospel si riuniscono in una seduta spiritica che sposta l'attenzione degli dei verso il nostro luogo, verso il nostro respiro."" diè capace di elevare e inquietare lo spirito - Nina cried power, Movement - e sedurre la mente - Almost (Sweet music), No plan - perché chi afferma che il cantautore irlandese vuole essere una copia contemporanea di Jeff Buckley potrebbe mentire.comunica tante cose anche quando non canta, perché affida il suo messaggio alla musica. ...

