Vite nel piatto di un bimbo alla mensa | “Qui qualcuno deve cambiare mestiere”

(Di venerdì 22 marzo 2019) “Ho appreso ieri pomeriggio del ritrovamento di unaneldi un bambino della scuola Thouar e questa mattina ho sporto denuncia per quanto accaduto. La magistratura dovrà accertare come sia potuta finire lì quellae chi sia responsabile di questo fatto inaccettabile. Il nostro Ufficio Scuola, già da ieri al lavoro con le sue verifiche sul caso, è a completa disposizione delle autorità per fornire la massima assistenza. Ma, a prescindere da questo percorso giudiziario, è già chiaro chedovrà chiudere i rapporti con la nostra amministrazione“: lo ha dichiarato Stella Sorgente, vicesindaco di Livorno, commentando l’accaduto. “Proprio due giorni fa il segretario generale del comune e la dirigente del settore scuola hanno incontrato l’Ati che gestisce il servizio di ristorazione scolastica. Hanno spiegato al capofila e alle altre imprese ...

