Tav | Macron replica a Conte ' C è un trattato europeo | va fatta'

Tav - Emmanuel Macron : "Non so se verrà fatta - dipende dagli italiani" : Emmanuel Macron, intervistato dall'Agenzia Vista, parla della Tav: "Non so se verrà fatta, dipende dagli italiani". Il premier Giuseppe Conte, al termine del bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron, aveva detto: "È stato un buon e proficuo incontro, abbiamo anche parlato di Tav, abbia

Tav : Conte - a Macron parlato di costi : ANSA, - ROMA, 22 MAR - "Abbiamo parlato anche di Tav: ho visto" la dichiarazione dell'Eliseo "che riguarda la redistribuzione di risorse economiche ma io non ho parlato di quello, ho parlato dell'...

Tav - Conte 'Riequilibrare i costi - condiviso un metodo'. Macron 'Non ho tempo da perdere'. E poi 'Non possiamo ignorare impegni con l Ue' : Cronaca Tav, il 6 aprile in piazza anche imprese e sindacati con "madamine" e associazioni Un altro tema affrontato con il Capo dell'Eliseo è quello dei terroristi ancora latitanti in Francia: '...

Macron su Tav e Cina : doppio affondo contro l'Italia : Sulla Cina e sulla Tav la Francia mette l'Italia nell'angolo. Macron prima sulla Torino- Lione spegne le speranze italiane di una revisione del progetto dichiarando che la Francia va avanti e che «non ...

Italia-Cina - Macron attacca «Pechino rivale della Ue» E sulla Tav : «Niente negoziati - non ho tempo da perdere» : Il presidente francese alla vigilia dell’incontro ha detto: «La Torino-Lione un problema italiano, non ho tempo da perdere»

Tav - Macron e il bilaterale con Conte. L'Eliseo gela l'Italia : «Niente negoziati - noi andiamo avanti» : L'incontro tra il presidente francese, Emmanuel Macron, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non è stato un momento né di negoziati né di decisioni sulla Tav Torino-Lione. Lo riferiscono ...

Tav - Conte dopo il bilaterale con Macron : “Abbiamo condiviso un metodo”. Fonti Eliseo : “Impegno della Francia è chiaro” : Per il premier Giuseppe Conte è stato un incontro “buono e proficuo“, in cui si è parlato “anche” di Tav e “abbiamo condiviso un metodo“, spiega al termine del bilaterale avuto questa mattina con Emmanuel Macron. Il presidente francese invece ha preferito il silenzio stampa. Sono Fonti dell’Eliseo a riferire all’Ansa che l’impegno della Francia sulla Torino-Lione è chiaro, soprattutto finanziario e ...

Tav - Macron : "Problema italiano - non ho tempo da perdere" : Si è tenuto questa mattina, poco prima del vertice UE, il bilaterale tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Presidente francese Emmanuel Macron con un focus particolare sulla Tav Torino-Lione e sui dubbi mossi dall'Italia sull'intera opera.Nessuno dei due leader, all'uscita dall'hotel Amigo di Bruxelles che ha ospitato l'incontro, ha rilasciato dichiarazioni o note, ma ieri sera Macron aveva lasciato intendere il tono di questo ...

Tav - Conte : con Macron condiviso metodo : 13.00 Il tono irritato di Macron "sulla Tav ieri sera era dettato dalla volontà di non farsi coinvolgere" nel dibattito italiano. Così il premier Conte al termine del bilaterale con il presidente francese."Abbiamo condiviso un metodo: affideremo ai ministri Toninelli e Borne il compito di aprire la discussione" "Abbiamo parlato anche dei latitanti che sono in Francia e condiviso il fatto che i nostri ministri della Giustizia si incontreranno. ...

Tav - Macron : “Non ho tempo da perdere”. Conte minimizza : “Presidente francese non è irritato” : Si è concluso il bilaterale Conte-Macron sulla Torino-Lione: "E' stato un incontro buono e proficuo - ha detto il premier - Abbiamo condiviso un metodo, affideremo ai nostri ministri competenti il compito di analizzare e condividere i risultati dell'analisi costi benefici e su quella base aprire una discussione. ’ una discussione aperta".Continua a leggere

"Io non ho tempo da perdere". Lo schiaffo di Macron sulla Tav : Altissima tensione , ancora una volta, tra Italia e Francia. Al centro dello scontro c'è la Tav . Dopo il rinvio voluto dal governo e la partenza dei bandi che Conte preferisce chiamare 'avvisi', è ...

Macron spazientito con l'Italia sulla Tav - Conte deve ricucire : "Condiviso un metodo" : La Tav "è un problema 'italo-italien'" e "ogni volta che ci sono dei temi di divisione nazionale o domestici di un paese al Consiglio europeo si perde del tempo e io non ne ho molto da perdere". E' notte quando Emmanuel Macron 'spara' questa dichiarazione in vista del bilaterale con Giuseppe Conte stamattina a Bruxelles,a margine del Consiglio europeo. Non proprio un buon viatico per l'incontro di oggi all'Hotel Amigo della capitale ...

