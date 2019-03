Tav | Conte vede Macron | Incontro proficuo

Macron spazientito con l'Italia sulla Tav - Conte deve ricucire : "Condiviso un metodo" : La Tav "è un problema 'italo-italien'" e "ogni volta che ci sono dei temi di divisione nazionale o domestici di un paese al Consiglio europeo si perde del tempo e io non ne ho molto da perdere". E' notte quando Emmanuel Macron 'spara' questa dichiarazione in vista del bilaterale con Giuseppe Conte stamattina a Bruxelles,a margine del Consiglio europeo. Non proprio un buon viatico per l'incontro di oggi all'Hotel Amigo della capitale ...

Tav - tensione Roma-Parigi. Conte : "Riequilibrare i costi". Macron : "Non ho tempo da perdere" : Il bilaterale a Bruxelles a margine del Consiglio europeo. L'attacco dell'Eliseo nella notte a poche ore dal primo faccia a faccia dopo lo scontro diplomatico sui gilet gialli. L'Italia ha ancora cinque mesi e mezzo per ritirare i bandi avviati sull'opera senza pagare penali

Cina a cena - Tav a colazione : il menu di Giuseppe Conte a Bruxelles : Cina a cena, tav a colazione. Non è un gioco di parole ma il 'menu' politico di Giuseppe Conte qui a Bruxelles, all'ultimo consiglio europeo di questa legislatura prima delle europee. Ultimo in teoria, in realtà. Perchè la Brexit - si ancora la Brexit - potrebbe indurre i leader a riconvocarsi in via straordinaria la prossima settimana, ma di questo parleremo dopo. Intanto per il capo del governo italiano questo vertice Ue ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che dopo l’intervento di Conte sul Tav non cambia niente? : E’ vero che sul Tav non cambia niente dopo la lettera del premier Giuseppe Conte a Telt e la risposta dell’azienda e l’avvio delle manifestazioni di interesse per la costruzione dell’opera vera e propria sulla Torino-Lione? E’ vero che la legge sulla legittima difesa della Lega ci riporta al Far West mentre quella che, due anni fa, aveva approvato, in un ramo del Parlamento il Pd, era una norma di civiltà? E’ ...

F35 come Tav. Il sì di Salvini - il no dei 5 stelle. Dossier in mano a Conte : "L'industria aeronautica italiana è un'eccellenza quindi riterrei un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento e ravvedimento. Se non lo facciamo noi lo fanno francesi e tedeschi. ...

F35 come Tav. Il sì di Salvini - il no dei 5 stelle. Dossier in mano a Conte : Dopo la Tav lo schema si replica per gli F35. Con la Lega favorevole alla commessa, i 5 stelle storicamente contrari alla spesa e il Dossier che finisce nelle mani del mediatore, Giuseppe Conte. I toni sono meno accesi, al momento, ma la discussione all'interno del governo sul programma di acquisto degli aerei militari, e sul pagamento delle commesse già effettuate, ricalca il dibattito che ha animato le due anime dell'esecutivo sulla ...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : governo Conte bocciato sulla gestione della Tav : bocciato su tutta la linea il governo Conte sulla Tav. Secondo il Sondaggio di Fabrizio Masia illustrato in diretta a Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, gli elettori non sono soddisfatti di come è stata gestita la questione dell'Alta velocità sulla Torino-Lione. Alla domanda: "È soddisfatto di come

Tav - Fassino (Pd) : “Conte? Ogni giorno sempre di più si sta schiacciando sul M5s ma non ha il coraggio di dirlo” : “Mi sembra che Conte, giorno dopo giorno, sia perdendo quella collocazione terza che aveva scelto all’inizio tra Lega e M5s. Conte, in realtà, si sta schiacciando sempre di più sui 5 Stelle senza avere il coraggio di dirlo. Siamo alla commedia degli equivoci”. Sono le parole del deputato Pd, Piero Fassino, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. “Sulla Tav” – continua – “la ...