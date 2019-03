Sci | Assoluti Marsaglia concede il bis | è suo anche il SuperG

Campionato Assoluti di Sci Alpino - Vera Tschurtschenthaler domina la prima manche dello slalom : Campionati italiani Assoluti a Cortina, Vera Tschurtschenthaler in testa dopo la prima manche dello slalom C’è Vera Tschurtschenthaler in testa alla prima manche dello slalom femminile ai Campionati Italiani Assoluti di Cortina. L’altoatesimo è stata la più rapida sulla Druscié chiudendo con il tempo di 47.94 e al momento ha un vantaggio di 36 centesimi su Lara Della Mea e 73 su Martina Peterlini. Chiara Costazza, al passo ...

Campionati Assoluti di Sci Alpino – Vittoria bis per Marsaglia - l’azzurro trionfa anche nel superG : Marsaglia fa doppietta: è campione italiano anche in superG, argento ex aequo a Casse e Paris. Titolo Giovani a Franzoso, Aspiranti a Franzoni. GP Italia: feste di Zazzi e Resinelli Marsaglia concede il bis, in tutti i sensi. L’atleta romano si conferma campione italiano di superG dopo il trionfo della scorsa stagione e soprattutto fa doppietta sulla Vertigine dopo aver già vinto lo “scudetto” nella discesa ventiquattro ...

Campionati Assoluti di Sci alpino - Marsaglia è campione d’Italia : battuti Innerhofer e Paris : Marsaglia sorprende Innerhofer e Paris sulla Vertigine di Cortina, è campione italiano di discesa per la terza volta Matteo Marsaglia è il re della Vertigine. Sulla nuova pista di Cortina, che nel 2020 ospiterà le gare veloci delle finali di Coppa del mondo e nel 2021 quelle dei Mondiali, l’atleta romano ha battuto Christof Innerhofer e Dominik Paris, i due atleti di punta della Nazionale, nella discesa valida per i Campionati ...

Sci alpino – Campionati Italiani Assoluti di Cortina - Paris e Innerhofer super nelle due prove di discesa : Paris e Innerhofer fanno i migliori crono nelle due prove della discesa degli Assoluti di Cortina Dominik Paris non sembra ancora pago dei successi raccolti durante la stagione e si è presentato in prova a Cortina, sulla nuova pista Vertigine, con l’intenzione di far valere la legge del più forte. La pista che ospiterà le gare veloci maschili alle Finali di Coppa del mondo 2020 e ai Campionati del mondo del 2021 ha decretato oggi i ...

Sci alpino - domani scattano i Campionati Italiani Assoluti di Cortina : il programma completo : Al via i Campionati Italiani Assoluti di Cortina, Paris il protagonista più atteso: il programma dettagliato Il protagonista assoluto sarà senz’altro Dominik Paris, campione del mondo e fresco vincitore della Coppa di superG alle recenti Finali di Soldeu. Il carabiniere della Val d’Ultimo, 29 anni, ha appena portato a termine la miglior stagione della sua carriera, costellata da sette successi e altri tre podi nel circus di ...

Sci di fondo – Campionati Italiani Assoluti e Coppa Italia : tutto pronto a Cogne con Pellegrino e De Fabiani in gara : Pellegrino e De Fabiani, prove generali per la Coppa. Venerdì e sabato gli Italiani Assoluti a Cogne. Domenica la 20 chilometri aperta a tutti gli over 20 Quattro titoli Italiani in palio e i migliori interpreti della disciplina in pista. Cogne è pronta a ospitare il primo grande blocco di gare, in attesa della Coppa del Mondo del 16 e 17 febbraio. Ultime riunioni e ultimi dettagli da curare, poi tutti in pista per i Campionati Italiani ...

Sci di fondo – A Cogne doppio appuntamento con gli Assoluti in vista della Coppa del Mondo : appuntamento a Cogne per gli Assoluti: venerdì 1 le sprint in tecnica libera, sabato 2 le distance in tecnica classica. Prove generali per la tappa di Coppa del Mondo doppio appuntamento nel weekend per lo sci di fondo italiano con gli Assoluti e la Coppa Italia Sportful a Cogne e la Coppa Italia Rode dedicata ai giovani in Val di Fiemme. A Cogne si terranno le prove generali della tappa di Coppa del Mondo in programma nel weekend del 16 e ...