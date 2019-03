La bresaola ti rende Più felice del cioccolato : La serotonina, le endorfine e la dopamina, gli ormoni della felicità, svolgono un ruolo molto importante per l’umore e le emozioni. E a dispetto di quel che si pensi, a far star bene più del cioccolato c’è la bresaola. In vista della Giornata Internazionale della Felicità (20 marzo) indetta dall’Assemblea delle Nazioni Unite per celebrare la felicità come un diritto di tutti, il Consorzio di Tutela ...

Più bresaola più buon umore - è il cibo ideale in Giornata della Felicità : ... con l'aiuto di Michelangelo Giampietro, medico specialista in Scienza dell'Alimentazione e in Medicina dello Sport e docente di "Alimentazione, nutrizione e idratazione" presso la Scuola dello Sport ...