Nba | a Ovest è lotta tra Golden State e Denver per il primato

Playoff Nba - bagarre totale : l’Est divisa in due tronconi - ad Ovest lotta serrata per i piazzamenti : Playoff NBA, la corsa entra nel vivo quando mancano solo poche settimane al via della post season: sia ad Est che ad Ovest ne vedremo delle belle Pronti per i Playoff NBA? Quest’anno si preannuncia uno spettacolo pazzesco, con diverse squadre che promettono battaglia nella post season. Prima di parlare di eventuali Finals però, c’è da definire la griglia dei Playoff NBA, molto intricata in entrambe le Conference. Partiamo ...