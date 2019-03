Marcelo-Juventus - occhio al Napoli : De Laurentiis sfida Agnelli - i dettagli : MARCELO JUVENTUS – Marcelo alla Juventus sembrava fatta, ma nelle ultime settimane si sono accavallate un po’ di coincidenze che fanno pensare che l’affare non si farà. Anche se il calciomercato si è dimostrato imprevedibile. Zidane però avrebbe già blindato il brasiliano, decisiva sarò dunque la sua volontà. L’unico che potrebbe fargli cambiare idea è […] More

Napoli - con l'Arsenal c'è da vendicarsi. Ma occhio ad Aubameyang : Europa league, Napoli ti tocca l'Arsenal: occhio alla pantera Aubameyang Le lacrime di Higuain sono ancora un ricordo vivo negli occhi dei tifosi del Napoli perché il successo degli azzurri con l'...

Napoli - occhio a Fornals : l'Arsenal lo vuole per il dopo Ramsey : Pablo Fornals, centrocampista spagnolo classe 1996, è uno dei calciatori più seguiti dal Napoli e da Cristiano Giuntoli negli ultimi mesi. Il Ds azzurro lo guarda interessato e avrebbe potuto portarlo ...

Napoli - Var occhio guercio del demonio : Io Var vado a pungolare la coscienza dell'arbitro solo se sono al cospetto di un maledettissimo ed evidentissimo scandalo, tale da far crollare le colonne del tempio e arrossire il mondo intero. Se ...

Rocchi non esiste. Pensiamo al Napoli. Agli errori e all’intelligenza della difesa a tre : Meglio non andar fieri della pessima Juve Perdonateci, non ce la facciamo a scrivere un articolo sull’arbitraggio di Rocchi. Chi scrive, proprio non ce la fa – salvo casi eccezionali – a considerare una partita figlia esclusivamente di un torto o presunto torto arbitrale. È un limite della casa. Chiediamo scusa. Bene o male, quel che Pensiamo lo abbiamo scritto ieri sera. Restiamo figli sportivi di Enzo Ferrari («la sfortuna ...

Napoli-Juventus - la moviola di Cesari : "Non è fallo - né simulazione : Irrati costretto a confermare Rocchi" : I casi da moviola di Napoli-Juventus spiegati da Graziano Cesari a Tiki Taka : "Meret non tocca mai la gamba destra di Cristiano Ronaldo, potrebbe sfiorare il calzettone ma è un'ipotesi. Di sicuro non ...

Napoli-Juve - quante bocciature per Rocchi : Che lo prenda o no, giusto punire Meret con il rosso' Corriere dello Sport 5,5. Restano dei dubbi. Tuttosport 5,5. Giuste le espulsionj di Meret e Pjanic. Meno netti i rigori dati e non dati. Nel ...

Napoli-Juve - Rocchi non sbaglia. Polverone Spal - giusto annullare : Gli episodi più controversi, con review, sono a Ferrara e in serata a Napoli. Buone direzioni di gara a Bergamo, Guida, e Torino, La Penna,. A Udine rigore generoso ma c'è. A Cagliari è mancato un ...

Maurizio Pistocchi, intervenuto sul proprio account twitter, ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match di ieri sera tra Napoli e Juventus. Pensiero chiaro e diretto con annessa solita frecciatina per i bianconeri. Il noto giornalista Mediaset, ha così ammesso: "Al di là degli episodi, dopo l'espulsione di Pjanic e in […]

Highlights Napoli-Juventus 1-2 : video - gol e sintesi. Polemiche a non finire - Var protagonista e Rocchi accerchiato : E’ terminata 2-1 al San Paolo la sfida delle sfide, valida per il 26° turno del campionato di calcio di Serie A, tra il Napoli e la Juventus. I bianconeri si sono imposti grazie alle marcature del bosniaco Miralem Pjanic e del tedesco Emre Can che, nel primo tempo, hanno indirizzato la sfida in favore dei bianconeri. Una prima frazione in cui non sono mancate le Polemiche per l’espulsione del portiere partenopeo Meret, intervenuto su ...

Ancelotti : «Rocchi doveva andare al Var - il Napoli avrebbe meritato di vincere» : Conferenza stampa di Ancelotti «In quella situazione, eravamo 0-0, sì dovevo togliere Milik. Stavamo facendo partita per sfruttare le ripartenze. Poi, le cose sono cambiate. 1-0, 2-0. Poi abbiamo rischiato di più». «Rimpianto è il risultato, perché è immeritato. Poi ci sono tante altre considerazioni. Partita fatta al massimo delle nostre possibilità, controllo totale, anche all’inizio, siamo stati pericolosi anche in dieci contro undici. ...

Arbitri Serie A 26 giornata - le designazioni : Napoli-Juventus a Rocchi : Arbitri Serie A 26 giornata – L’AIA, Associazione Italiana Arbitri ha reso noti i nominativi degli Arbitri della Serie A, degli Assistenti, del IV° Ufficiali, e degli addetti al V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 26° giornata, prima del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2018-19. Vediamole nel dettaglio. -> Leggi anche: Consigli fantacalcio […] L'articolo Arbitri Serie A 26 giornata, le designazioni: Napoli-Juventus ...

Arbitri - Abisso punito : scatta lo stop. E Napoli-Juve va a Rocchi : Il designatore della Serie A, Nicola Rizzoli, lo ha lasciato a casa per la prossima giornata di campionato, confermando l'anticipazione pubblicata dalla Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi, e che ...

Recupera il pallone - 4-5 tocchi e gol : così segna il Napoli di Ancelotti : Unisci i puntini Il calcio verticale. Pochi tocchi e si va in porta. Ecco cosa predica Carlo Ancelotti il rinnegato, l’uomo che ha preso le distanze dal calcio basato esclusivamente sul tocco di palla, che apprezza l’Atletico Madrid, che vorrebbe che il suo Napoli in parte gli somigliasse, che non capisce perché abbiamo dimenticato il calcio all’italiana, che legge e studia le statistiche e dichiara che in porta si arriva con ...