Napoli - Callejon sorprende tutti : “non è ancora finita la corsa scudetto” : José Maria Callejon non intende mollare in chiave scudetto nonostante il Napoli si trovi al momento a 15 punti di distanza dalla Juve “Siamo secondi, non è ancora finita e non dobbiamo mollare nulla perché, come ho sempre detto, abbiamo fatto un grande lavoro dall’inizio dell’anno fino ad adesso, quindi dobbiamo continuare fino alla fine“. Sono le parole del centrocampista offensivo José Maria Callejon pronto a dare ...

Napoli - si tratta ancora per il rinnovo di Zielinski : Il Corriere dello Sport svela come ci sia stato un nuovo incontro tra il Napoli e Bartlomiej Bolek , manager di Piotr Zielinski , a Salisburgo una settimana fa: 'Copertina dedicata all'uomo che all'improvviso ha ...

Napoli - Fabian Ruiz : febbre e delusione. Ancora in ospedale - salta la nazionale : La delusione più della febbre. Fabian Ruiz è Ancora sotto osservazione all'Hospital Universitario Sanitas La Moraleja di Madrid, dove i sanitari lo hanno ricoverato da lunedì. Ancora lo attanaglia la ...

Napoli - Fabian Ruiz non andrà in Nazionale : ancora febbricitante : Fabian Ruiz ancora alle prese con uno stato influenzale che lo ha costretto a dare forfait in vista delle gare della Nazionale spagnola “Fabian Ruiz lascia il ritiro della Nazionale iberica. Il centrocampista del Napoli, che ieri aveva saltato il match contro l’Udinese per un attacco influenzale, è stato visitato questa sera all’Ospedale Universitario Sanitas La Moraleja, perchè ancora febbricitante. Fabian, quindi, non ...

Salisburgo-Napoli 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Milik ancora in gol [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata : il Napoli rallenta ancora! Diretta gol live : RISULTATI SERIE A: domenica 10 marzo si giocano sei partite valide per la 27giornata del massimo campionato, in campo anche Inter e Napoli.

Napoli - Milik punta il Sassuolo : 'Voglio segnare ancora' : Seconda il Corriere dello Sport, Arek Milik scenderà in campo Sassuolo . 'Voglio segnare ancora': questo il messaggio che l'attaccante polacco ha ripetuto nell'ultimo allenamento. Domani al fianco del polacco dovrebbe ...

Napoli - Maksimovic tiene i piedi per terra : “il cammino in Europa League è ancora lungo” : “In Europa League ancora lungo il cammino, ma ogni partita va affrontata come se fosse una finale per arrivare a Baku. Si puo’ fare anche la gara non perfetta, ma bisogna vincere e con l’approccio giusto”. Sono le parole di Nicola Maksimovic a Radio Kiss Kiss, importanti dichiarazioni dopo il successo contro il Salisburgo. “In questa competizione non ci sono favoriti – ha detto Masimovic – come si ...

Il Napoli segna ancora su azione. Gol numero 30 per Milik : Il Napoli si aggiudica l’andata degli ottavi di Europa League contro il Salisburgo. Le due formazioni si incontrano per la prima volta in una competizione europea. Gli azzurri ha perso soltanto una delle ultime nove partite in competizioni europee. Nel dicembre scorso nella fase a gironi della Champions League contro il Liverpool (0-1). L’unica sconfitta casalinga del Napoli nelle ultime sei partite in competizioni europee è arrivata in ...

Terra dei Fuochi - anche dall'estero confermano i danni alla salute. Ma da Napoli ancora nessuna notizia : Lo scopo della politica dovrebbe essere non solo il miglioramento della condizione di chi sta peggio, ma andare oltre e ridurre il gradiente sociale nella salute alzandone il livello. Analogamente, ...

Terra dei Fuochi - anche dall’estero confermano i danni alla salute. Ma da Napoli ancora nessuna notizia : Contemporaneamente alla messa in stato di accusa dello Stato italiano per la Terra dei Fuochi campana, è stato prodotto dal ministero della Salute italiano “l’Atlante delle diseguaglianze della salute in Italia”, che ci dice cosa sta accadendo in base alle disuguaglianze socioeconomiche e geografiche in rapporto alla mortalità in Italia. L’Italia subisce l’ennesimo processo dalla Corte Ue perché poco o nulla ha fatto a tutti i ...

Napoli e quel mistero di San Severo che ancora aleggia nella cappella museo : Una domanda a cui neppure la scienza in quasi trecento anni è riuscita a rispondere. O meglio esistono sulla questione interpretazioni diverse. E occorre fare un salto indietro al 2008 quando i ...

Ce l'ho con... Insigne parla troppo - ma ancora una volta ha tradito il Napoli : Per carità, la sconfitta interna contro la Juventus di domenica scorsa cambia poco nell'economia di un campionato dominato dall'inizio dai bianconeri e non è lontanamente paragonabile al 'suicidio' ...

Napoli - il «rapinatore nero» di via Manzoni colpisce ancora : donne nel mirino : L?«uomo nero» è tornato. Come un fantasma, l?imprendibile rapinatore seriale che da oltre un mese sta terrorizzando le donne sole che percorrono via Manzoni in auto...