Internet tra partecipazione e sorveglianza | ne parla Lawrence Lessig a Roma

Wind regala 10 GB di Internet aggiuntivi al mese ai clienti che scelgono uno tra i quattro smartphone selezionati : I giga inclusi nelle varie promozioni telefoniche non sono mai abbastanza e i consumatori ne vogliono sempre più. Wind ha appena annunciato un’iniziativa che permetterà ad alcuni fortunati clienti di ottenere più Internet nella propria promozione. Tutti coloro i quali acquisteranno a rate uno smartphone, a scelta tra Samsung Galaxy J6, Huawei P20 Lite, Mate 20 […] L'articolo Wind regala 10 GB di Internet aggiuntivi al mese ai ...

DigitaLife alla Milano Digital Week : il 14 marzo la proiezione del film su come Internet ha cambiato la nostra vita : Digitalife è protagonista alla Milano Digital Week 2019. Giovedì 14 marzo il film diretto da Francesco Raganato e prodotto da Varese Web con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo arriva alla più grande manifestazione italiana dedicata al Digitale: la proiezione, a ingresso gratuito e organizzata in collaborazione con Assolombarda, è in programma alle 18.30 all’Auditorium Gio Ponti con ingresso da via Pantano 9. Per Digitalife si tratta ...

Infedeltà coniugali - attenzione ai cuoricini in rete. L'esperto : 'La metà dei tradimenti si consuma su Internet' : ' Con le nuove tecnologie stanno aumentando a dismisura le Infedeltà coniugali virtuali, che molto spesso diventano reali, attraverso i social network o i numerosi siti di incontri. Complici le nuove ...

Libro Emma Pietrafesa Bussola digitale naviganti Internet : Internet, mare sempre più vasto e la cui conoscenza non finisce mai. Occorre consapevolezza e giudizio per muoversi all'interno di un mondo in costante evoluzione. Per fiutarne in tempo i pericoli. Ma anche per coglierne le opportunità, fino a non molti anni fa impossibili da raggiungere. Sono le convinzioni che animano Emma ...

Smart home - l'Internet of things entra nelle case degli italiani - +52% - : Con un valore di 380 milioni di euro nel 2018, in crescita del 52% rispetto al 2017, lo scorso anno ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel mercato della Smart home . Un risultato ...

Trading online : usare Internet per trovare il sito migliore : Il mondo del Trading online attira continuamente nuove persone, che vogliono mettersi alla prova con le molteplici opportunità di investimento presenti in rete . Oggi l'offerta è decisamente molto ...

Avete tempo fino al 10 febbraio per attivare Kena 5 - 99 con 50 GB di traffico Internet : Avete tempo solo fino al 10 febbraio per attivare Kena 5,99, che offre 50 GB di traffico Internet al mese, ma solo se provenite da alcuni operatori. L'articolo Avete tempo fino al 10 febbraio per attivare Kena 5,99 con 50 GB di traffico Internet proviene da TuttoAndroid.

Le app di Wind e Tre mostrano i contatori separati per il traffico Internet in roaming UE : Wind e Tre hanno rinnovato le proprie applicazioni, introducendo la possibilità di visualizzare un contatore separato per il traffico in roaming. L'articolo Le app di Wind e Tre mostrano i contatori separati per il traffico Internet in roaming UE proviene da TuttoAndroid.

Safer Internet Day : il 90% degli italiani tra 15-24 anni è online - l’Unicef contro il cyberbullismo : In Italia il 90,2% dei giovani tra i 15 e i 24 anni è online, l’89,8% delle ragazze 90,6% dei ragazzi. Lo rivela l’Unicef Italia in occasione del ‘Safer Internet Day‘, la giornata dedicata ai pericoli online di violenza, cyberbullismo e molestie digitali. A livello globale il 70,6% dei giovani tra i 15 e i 24 anni è online “e questo richiede azioni concordate per affrontare e prevenire la violenza contro i giovani e i bambini ...

Bullismo : Lombardia - polizia incontra 60mila studenti per Safer Internet Day : Milano, 4 feb. (AdnKronos) - Il linguaggio del web e il valore della parola. La rete: pericolo o opportunità? E' il tema attorno al quale domani, in Lombardia, la polizia di Stato, il ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e l’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza terranno una ser