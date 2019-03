Intelligenza artificiale e risonanze magnetiche | ecco un nuovo modo per diagnosticare il

Concluso Lease 2019 - Intelligenza artificiale negli studi professionali : Queste soluzioni stanno entrando con forza negli studi di tutto il mondo, Italia inclusa. Secondo un'indagine Assilea, nel comparto delle nuove tecnologie le associate prevedono al primo posto per ...

Il Doodle di oggi fa suonare tutti come Bach grazie all’Intelligenza Artificiale : In occasione del compleanno di Johann Sebastian Bach, Google ha creato il primo Doodle che permette di creare musica sfruttando l’Intelligenza Artificiale. Il Doodle (un’edizione speciale del logo di Google per celebrare eventi e personaggi) di oggi ricorda infatti il grande compositore tedesco, permettendo di comporre melodia grazie a un algoritmo di machine learning che si occupa di armonizzarlo nel tipico stile del grande Maestro. Il ...

Tecnologia - il colosso dell’Intelligenza artificiale Deep Blue Technology annuncia maxi investimento in Italia : nel 2020 apre nuova sede a Roma : La Via della Seta porta in Italia anche i più sofisticati sistemi cinesi di Intelligenza Artificiale. Il colosso dell’AI Deep Blue Technology ha infatti annunciato oggi l’apertura di una sede in Italia, a Roma. Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Doria Pamphilj, Anderson Chen, fondatore e Ceo del gigante di Shangai da 3 miliardi di euro l’anno di fatturato, ha sottolineato di avere già contatti con top manager di ...

Google - l'Intelligenza artificiale per rendere omaggio a Bach : Questa soluzione ha fatto sì che il doodle potesse essere utilizzato in qualsiasi parte del mondo , sarà disponibile in 77 Paesi,. Invece, nel caso in cui Internet o il computer fossero lenti, il ...

L’Intelligenza artificiale ha un problema con la diversità culturale? : “Fantini” di cammelli robotici in prova a Doha, Qatar (foto: KARIM JAAFAR/AFP/Getty Images) di Sara Hejazi “Siri, trovami l’indirizzo di una palestra vicino casa”. Come semplificano la vita, gli smart tool: basta un comando vocale e si ha un mondo di informazioni (o le informazioni del mondo, a seconda di come la si guarda) a portata di mano. O forse no? In realtà, l’intelligenza artificiale come strumento di semplificazione della ...

Renault-Nissan-Mitsubishi : l’alleanza porta cloud e Intelligenza artificiale sulle auto : Grazie alle tecnologie cloud, di intelligenza artificiale e di Internet of Things fornite da Microsoft, l’Alliance Intelligent cloud metterà a disposizione dei clienti funzionalità digitali ed innovazioni su vari modelli e marchi Renault-Nissan-Mitsubishi, prima alleanza automobilistica mondiale, annuncia il lancio dell’Alliance Intelligent cloud, una nuova piattaforma che consentirà a Renault, Nissan e Mitsubishi Motors di fornire servizi ...

Ecco la nuova YI Home Camera 3 : Intelligenza artificiale a basso costo! : Oramai YI-tech è un brand che non ha bisogno di presentazione: si è fatto la sua strada grazie a Xiaomi, ma ha dimostrato di poter camminare con le sue gambe grazie a prodotti estremamente validi leggi di più...

L'Intelligenza artificiale di Google può rendere più efficienti le energie rinnovabili : Nel futuro potrebbe però diventare un nuovo prodotto venduto ai parchi eolici di tutto il mondo, dando nuovo impulso ai progressi in materia di energie rinnovabili.

Terremoti e Intelligenza artificiale : Non esistono tecnologie né metodi che permettano di prevedere i Terremoti: è meglio chiarirlo subito e, finché non cambierà qualcosa, tutte le volte che se ne parla. Ci sono però delle novità: l'...

L'Intelligenza artificiale sarà l'ultima invenzione dell'Uomo? Parla James Barrat : Dobbiamo sviluppare una scienza per comprendere e coesistere con macchine intelligenti, persino superintelligenti. Se falliamo, saremo bloccati in un dilemma impossibile da vincere. Dovremo fare ...

Dalla Drammaturgia Tradizionale all'Algoritmo : Il Teatro incontra l'Intelligenza artificiale ed i Videogiochi. : Molto apprezzato anche 'On Stage' di Luca Giuliano, un metodo di improvvisazione teatrale ispirato al mondo di William Shakespeare." Per maggiori informazioni: http://www.artistiriuniti.it/bando-...

Medicina : verso cure personalizzate con l'Intelligenza artificiale - : Parola agli esperti Questi elementi stanno trasformando la Medicina in una vera e propria ' scienza medica' basata sulla raccolta, analisi, condivisione e interpretazione di miliardi e miliardi di ...