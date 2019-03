Da due a tre mesi per EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite | risposta ufficiale sull’aggiornamento

Brindisi - scontro tra auto e mezzo pesante : morti due chef di 36 e 25 anni mentre vanno a lavoro : Francesco Lobefaro, 36 anni, e Giuseppe Marzio, di 25, stavano andando a lavoro quando si sono scontrati con la loro auto contro un mezzo agricolo sulla strada statale 16 tra Ostuni e Montalbano. Uno faceva lo chef e l'altro era il suo aiutante in un ristorante che stavano raggiungendo per lavorare in serata.Continua a leggere

Volley - SuperLega : ultima giornata - si definisce la griglia playoff. Perugia prima - duello tra Trento e Lube - Milano insidia Modena : Nel weekend andrà in scena l’ultima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si conclude la regular season e si definisce il tabellone dei playoff scudetto, conosciamo già le otto squadre qualificate alla post-season ma i vari accoppiamenti sono tutti da svelare. Per il momento si parte da tre certezze: Perugia è matematicamente prima, Verona sarà sesta, Milano e Modena si affronteranno tra loro nei ...

Emilia Clarke ha svelato di essere sopravvissuta a due aneurismi mentre girava GOT : In un potente articolo che ha scritto per il New Yorker The post Emilia Clarke ha svelato di essere sopravvissuta a due aneurismi mentre girava GOT appeared first on News Mtv Italia.

Trenord - AD Marco Piuri : in tre mesi soppressioni ridotte di oltre due terzi : Trenord dimostra di essere affidabile e puntuale anche nei primi tre mesi dell'anno . Marco Piuri , Amministratore Delegato della società che opera nel settore del trasporto ferroviario passeggeri ...

I film di Downton Abbey potrebbero essere due - Julian Fellowes pensa già al sequel : Il film di Downton Abbey non è ancora uscito nelle sale ma già si pensa al suo seguito. La suggestione non arriva da una fonte qualunque ma dallo stesso creatore della serie inglese e sceneggiatore del film, Julian Fellowes, che in attesa di vedere il lungometraggio nelle sale a settembre sta già guardando avanti. Non è da escludere, infatti, che il film di Downton Abbey abbia un sequel, anche perché Fellowes ha rivelato di non aver "ucciso ...

Icardi-Inter - il retroscena della tregua : le due condizioni - : Mauro Icardi oggi torna ad allenarsi in gruppo ma il suo futuro è già deciso. Dopo oltre un mese di stop, l'ex capitano nerazzurro ha concluso le sue cure per l'infiammazione al ginocchio destro e ad ...

Diretta/ Pinar Sassari - risultato 0-0 - streaming video e tv : palla a due - si gioca! : Diretta Pinar Sassari streaming video e tv: orario e risultato live della partita in Turchia per l'andata dei quarti della FIBA Europe Cup di basket.

Paul Kalkbrenner - a Milano trionfo al Fabrique nel viaggio tra passato e futuro (e ritorno). E il dj tedesco annuncia già altre due date in Italia : Non hai da preoccuparti, perché tornerò presto, dice la sua canzone più celebre, Sky and Sand. E non c’è da stupirsi se Paul Kalkbrenner, il fuoriclasse della musica elettronica mondiale, ha annunciato che tornerà a Milano il 9 giugno al Social Music City, prima di fare tappa all’Home Venice di Mestre il 13 luglio. I suoi fan non sono ancora di certo sazi dopo lo show di sabato al Fabrique: due ore e mezzo di musica, con un bis e ...

È successo in TV – 20 marzo 2007 : debutta uno - due - tre - stalla! (VIDEO) : Oggi nella nostra rubrica torniamo a parlare di reality show. Stavolta il salto temporale ci porta nel 2007, anno in cui il genere regala ambientazioni a destra e manca. Sono passati tramite il piccolo schermo un ristorante, un ritorno nel passato, quattro edizioni dell'Isola dei Famosi già alle spalle, due de La Talpa e qualche Music Farm.Forte di risultati utili ottenuti grazie a La Fattoria, Canale 5 con Barbara d'Urso insiste su un altro ...

"Ho passato il peggior Natale della mia vita. Avevo tre "intrusi" dentro di me. Ora ce ne sono due e sono diminuiti" : Carolyn Smith, la ballerina e coreografa britannica e famosa per essere uno dei giudici di Ballando con le stelle, tornerà su Rai uno nella nuova edizione del programma di Milly Carlucci. Tornerà più forte che mai, nonostante la sua estenuante battaglia con il tumore, non rinunciando alla grinta che da sempre la contraddistingue. Lo ha dichiarato in una intervista al settimanale Chi, parlando proprio del cancro:"Posso ...

Purdue University - blocco dello streaming video. Gli studenti saturavano la rete del campus : Nel campus della Purdue University di West Lafayette, nello stato americano dell’Indiana, gli studenti non possono più accedere ai servizi di streaming video all’interno degli edifici accademici. Nulla contro film e serie TV, però le applicazioni di streaming sottraggono troppa banda alla rete, ostacolando le attività didattiche. Il problema della larghezza di banda è comune in tutto il mondo, Italia compresa. Lasciando perdere i ...

Napoli - spari colpiscono due noti bar di piazza Trieste e Trento : Colpi di pistola sono stati esplosi questa notte verso le 2 in piazza Trieste e Trento, nel cuore del centro di Napoli, contro le installazioni di due bar da sconosciuti. I due locali, «Caffe...

Napoli - spari contro due noti bar di piazza Trieste e Trento : Colpi di pistola sono stati esplosi questa notte verso le 2 in piazza Trieste e Trento, nel cuore del centro di Napoli, contro le installazioni di due bar da sconosciuti. I due locali, 'Caffe del ...

Napoli - spari contro due noti bar di piazza Trieste e Trento : Colpi di pistola sono stati esplosi questa notte verso le 2 in piazza Trieste e Trento, nel cuore del centro di Napoli, contro le installazioni di due bar da sconosciuti. I due locali, «Caffe...