App Google Note di Keep | arriva la modalità dark

Google sta introducendo la modalità scura nell'App Note di Keep : Il rinnovamento grafico con il Material Theme avvenuto lo scorso ottobre per l'app Note di Keep ha sollevato non poche lamentele sul fatto che lo sfondo bianco risulta troppo luminoso. Sembra che le cose stiano per cambiare con la versione 5.19.111.06 dell'app, la quale conferma che il team di Google è al lavoro per sviluppare una modalità scura per Note di Keep.

Google avvia il restyling di Maps web e dell'App in chiave Material Design 2.0 : In silenzio, Google prosegue nell'aggiornamento grafico al Material Design 2.0 (o Material Theme) dei suoi servizi: questa volta è toccato a Google Maps

App Google : quali sono e perché migliorano la vita : Youtube Youtube è la piattaforma di video sharing più utilizzata al mondo , attiva fin dal 2005 e scaricata da oltre 5 miliardi di persone. È compatibile con qualsiasi dispositivo Android, prevede un ...

Google inviterà gli utenti Android europei a scegliere l'App di ricerca e il browser predefiniti : Google ha annunciato che garantirà ai proprietari di smartphone Android di conoscere l'ampia scelta di browser e motori di ricerca disponibili per i loro telefoni

Google Drive 2.19.112 ha la modalità scura - a patto che abbiate Android Q e sAppiate "cercare" : I segnali che prefigurano un epilogo positivo per tutti quelli che la vorrebbero in pianta stabile all'interno delle opzioni di sistema arrivano

Google sembra intenzionata a permettere agli utenti di testare le App a pagamento prima di acquistarle : sembra che Google consenta agli utenti di testare le app a pagamento prima di acquistarle in maniera simile alle Android Instant App, le applicazioni che possono essere provate gratuitamente dagli utenti senza la necessità di installarle sui propri dispositivi. Un approccio orientato alla prova gratuita risulterebbe meno vincolante e non rischierebbe di mettere gli utenti nella condizione di dover abusare della pratica di rimborso.

L'App Google 9.46 prepara la nuova configurazione del gruppo famiglia e altre modifiche minori : L'APK della versione 9.46 dell'App Google introduce delle modifiche minori che riguardano l'Assistente Famiglie, Google Assistant per Chrome OS e Google Lens, tuttavia ci sono segni di una regressione del Material Theme in alcune aree dell'interfaccia.

L’App Google Pay da oggi memorizza anche le carte d’imbarco : Da oggi l’app Google Pay diventa più utile. Oltre a tessere fedeltà, carte di credito e carte regalo, ma da oggi si possono includere nell’app anche le carte d’imbarco degli aerei. Gli utenti iPhone e iPad lo possono già fare con l’app Wallet, per quelli Android la funzione era abilitata solo in alcune nazioni, non in Italia. È una caratteristica utile, perché quando si riceve il biglietto aereo via mail molti giorni prima ...

Google - Apple - Samsung e gli altri : il futuro nascosto nei brevetti : E quando i brevetti sono quelli dell'industria tecnologica, eldorado finanziario del nuovo mondo, il gioco diventa più intrigante. Vediamo allora qualche idea registrata negli ultimi mesi dalle big ...

FACEBOOK - INSTAGRAM E WHATSApp DOWN/ Dopo Google - sito e App social non funzionano : FACEBOOK, INSTAGRAM e WHATSAPP DOWN: cosa sta succedendo? sito e app social non funzionano. Nella notte italiana è crollato anche Google

Google Foto arricchisce il tab "Condivisi". Così Google continua a razionalizzare le proprie App : L'hub multimediale di Google ha subito una piccola modifica che punta a razionalizzarne l'esperienza d'uso

Huawei chiama in causa Apple e Google sulla questione della sicurezza dei dati : Scrivere insieme le regole sulla sicurezza digitale: sedersi “allo stesso tavolo” e parlare con le istituzioni, ma soprattutto “ascoltare i cittadini”. E' questa l'intenzione di Huawei per garantire la protezione dei dati con l'avvento della tecnologia 5G. La visione è stata espressa dai due top manager europei del colosso della telefonia: Abraham Liu, vicepresidente di Huawei per l'Europa, e Thomas Miao, Ceo per l'Italia. “Apertura e ...

Google Assistant amplia il supporto bilingue e migliora il controllo delle tApparelle e dei volumi di gruppi di altoparlanti : Google Assistant amplia il supporto bilingue consentendo agli utenti di sfruttarlo in due lingue diverse senza accedere alle impostazioni e migliora il controllo delle tapparelle e dei volumi di gruppi di altoparlanti che ora possono essere controllati singolarmente e come gruppo.

Diverse App malevole sono state scaricate 150 milioni di volte prima di essere rimosse dal Google Play Store : Una nuova ondata di applicazioni malevole con funzionalità adware è stata rimossa dal Google Play Store.