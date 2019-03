Ricatto a luci rosse | trans e marito in cella

Truffa mail con Ricatto in bitcoin per video a luci rosse - vademecum per non cadere in trappola : Non è la prima volta che accade ma siamo di fronte ad una nuova ondata di mail contenenti un vero e proprio ricatto in bitcoin. In pratica, i malcapitati di turno vengono raggiunti da una massiva in posta elettronica che viene invita a nome di sedicenti hacker in possesso di materiale a luci rosse che riguarda proprio il destinatario del messaggio: in cambio della non pubblicazione di video e foto, viene chiesta una somma considerevole nella ...