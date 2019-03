Psg | la denuncia della mamma di Rabiot | Mio figlio è un ostaggio

liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) Se pensate che Wanda Nara abbia sconquassato il calcio italiano, non conoscete Veronique. Ladi Adrien ha manovrato la carriera del(che ha 23 anni) facendolo finire fuori squadra nel Psg, prima per il no al rinnovo del contratto - andrà al Barcellona - e poi per le foto del gioc