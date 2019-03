Platessa | tonno | orata | salmone e merluzzo | tutti i segreti dei pesci più amati

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Aumentano i consumi di pesce nel Belpaese: nell’ultimo anno abbiamo consumato 28 kg a testa, un record rispetto alla media europea di 20 kg. Si tratta di un trend positivo in linea con le previsioni per i prossimi 5 anni, secondo le quali il pesce arriverà a costituire il 26% della nostra dieta*, un’abitudine virtuosa secondo gli esperti.“Le raccomandazioni sul consumo di pesce parlano di almeno 2 giorni a settimana, il che significa che possiamo abbondare tranquillamente– spiega la nutrizionista Dott.ssa Valeria Del Balzo dell’Università La Sapienza di Roma – Il pesce apporta nutrienti fondamentali tra cui gli acidi grassi a catena lunga, importanti per lo sviluppo cognitivo e per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Nonostante siamo un Paese ricco di acque, il consumo di pesce non è capillare e dovremmo imparare a conoscerlo e consumarlo meglio”.I consumi ...

