Milano | sequestra bus di studenti e appicca il fuoco Il video del rogo

Milano - sequestra un bus con scolaresca e lo incendia : strage sfiorata : Un vero e proprio "viaggio del terrore", quello che hanno dovuto affrontare ben 51 bambini della Scuola Media Vailati di Crema dopo che il pullman sul quale viaggiavano è stato sequestrato e dirottato da un senegalese con cittadinanza italiana dal 2004. L'uomo, di 47 anni, ha più volte ripetuto di voler vendicare tutte quelle persone che hanno perso la vita in mare, ideando un modo rischioso nel tentativo di attirare l'attenzione dello Stato ed ...

Chi è Ousseynou Sy - l'autista che ha sequestrato e dato alle fiamme un autobus a Milano - Sky TG24 - : Ha 47 anni, è di origine senegalese e cittadino italiano dal 2004 l'uomo accusato di tentata strage e sequestro aggravato da terrorismo. Prima di agire ha detto: "Vanno fermate le morti nel ...

Video - sequestra e dà fuoco a scuolabus con 51 studenti/ Milano - alunno sventa strage : sequestra autobus e dà fuoco: a bordo 51 giovani studenti. Un senegalese arrestato oggi a Milano, il racconto choc di uno dei protagonisti, Video.

Milano - sequestra bus con 51 studenti a bordo e appicca il fuoco. Carabinieri bloccano il mezzo e salvano i ragazzi. Il procuratore Greco : “Strage con aggravante del terrorismo” : Ha sequestrato un autobus con a bordo 51 studenti della scuola media Vailati di Crema. Invece di accompagnarli a casa, ha imboccato la strada che porta a Linate. Voleva fare una strage: “Voglio farla finita, di voi non si salverà nessuno, vanno fermate le morti nel Mediterraneo” è la frase che, secondo i testimoni, ha urlato Ousseynou Sy, 47 anni, senegalese, autista in servizio per le Autoguidovie di Crema. Alcuni ...

Sequestra autobus studenti e appicca il fuoco/ Milano - 'voleva arrivare a Linate' : Senegalese Sequestra autobus a Milano e poi gli ha dato fuoco. Panico nella scolaresca di Crema a bordo dello scuolabus di ritorno da una gita.

Milano - uomo sequestra bus con scolaresca e gli dà fuoco : arrestato | : L'autista, di origine senegalese ma italiano dal 2004, avrebbe urlato: "Basta morti nel Mediterraneo". Il salvataggio dei carabinieri grazie alla telefonata di uno studente. In 14 lievemente ...

Milano - uomo sequestra bus con scolaresca e gli dà fuoco : arrestato : Milano, uomo sequestra bus con scolaresca e gli dà fuoco: arrestato L'autista, di origine senegalese ma italiano dal 2004, avrebbe urlato: "Basta morti nel Mediterraneo". Il salvataggio dei carabinieri grazie alla telefonata di uno studente. In 14 lievemente intossicati Parole chiave: ...

Milano - uomo sequestra autobus con scolaresca e gli dà fuoco : fermato : Milano, uomo sequestra autobus con scolaresca e gli dà fuoco: fermato L'autista, di origine senegalese ma italiano dal 2004, avrebbe urlato: "Basta morti nel Mediterraneo". Il salvataggio dei carabinieri grazie alla telefonata di uno studente. In 15 lievemente intossicati Parole chiave: ...

Milano - uomo sequestra e incendia bus con scolaresca sulla Paullese : nessun ferito. FOTO : Un autista di autobus, il 47enne Ousseynou Sy, cittadino italiano di origine senegalese, ha dirottato il mezzo che guidava, carico di 51 ragazzi delle scuole medie e di tre accompagnatori, e una volta bloccato dai carabinieri gli ha dato fuoco. Tutti salvi gli occupanti, anche se per alcuni di loro è stato necessario un passaggio in ospedale. -- L'uomo, separato, aveva sposato una donna italiana e aveva due figli di 12 e 18 anni; aveva ...

Milano - sequestra bus di studenti e appicca il fuoco : “Fermate le morti in Mediterraneo”. Il video del rogo : “Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo”. E’ quanto avrebbe detto, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, Ousseynou Sy, il 47enne che ha sequestrato un autobus con a bordo una cinquantina di studenti e poi gli ha dato fuoco, minacciando di uccidersi. L'articolo Milano, sequestra bus di studenti e appicca il fuoco: “Fermate le morti in Mediterraneo”. Il video del rogo proviene da Il Fatto ...

Milano - uomo sequestra autobus con scolaresca e gli dà fuoco : fermato - : avvenuto a Pantigliate. L'uomo, un senegalese, è salito sul bus su cui viaggiava una scolaresca a Crema e, arrivato a Milano, ha appiccato il fuoco al mezzo, al grido di "Basta morti nel Mediterrano". ...

Milano - uomo sequestra autobus con scolaresca e gli dà fuoco : fermato | : avvenuto a Pantigliate. L'uomo, di origine senegalese ma italiano dal 2004, ha sequestrato un bus su cui viaggiava una scolaresca a Crema e, arrivato a Milano, ha appiccato il fuoco al grido di "Basta ...

Milano : oltre 20 chili cocaina sequestrati - due arresti (2) : (AdnKronos) - Martedì scorso, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per il contrasto dello spaccio di droga, gli agenti della squadra mobile della Questura di Milano hanno arrestato un 30enne albanese incensurato che stava trasportando da via Muggiano in direzione tangenziale ovest, a

Milano : oltre 20 chili cocaina sequestrati - due arresti : Milano, 2 mar. (AdnKronos) - oltre 22 chilogrammi di cocaina sequestrati e due persone arrestate. Sono il risultato di due operazioni condotte dalla polizia a Milano. Ieri gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un cittadino marocchino di 31 anni con precedenti penali. Seguito fino a Baranza