In piazza contro le mafie

In piazza a Padova contro le mafie : E' un corteo composto in gran parte da studenti quello promosso da Libera contro tutte le mafie che ha percorso le vie del centro storico di Padova fino a arrivare a Prato della Valle. Almeno ...

Napoli - spari contro due noti bar di piazza Trieste e Trento : Colpi di pistola sono stati esplosi questa notte verso le 2 in piazza Trieste e Trento, nel cuore del centro di Napoli, contro le installazioni di due bar da sconosciuti. I due locali, 'Caffe del ...

Bambino sfiorato da scooter in corsa : baby gang fuori controllo in piazza Municipio : 'Ci siamo trovati di fronte una scena assurda. Uno sciame di scooter guidati da giovani teppisti che circolavano in ogni angolo della piazza. Poco dopo un mezzo con tre persone a bordo senza casco e ...

Crema - piazza Garibaldi : tutti uniti contro il sindaco : ... sensibilità politica e buon senso che la riqualificazione di una piazza così importante - quale è piazza Garibaldi - dovesse essere condivisa dalla città nella sua complessità politica, economica e ...

piazza dei Martiri affollata dagli studenti per il Fridays for Future - la manifestazione contro il riscaldamento globale : Noi vogliamo che alla luce della scienza ciascuno programmi il proprio spazio di futuro per cambiare strada, visto che sappiamo dove va quella che stiamo percorrendo: come dice Greta o si cambia il ...

Migliaia di giovani in piazza contro i cambiamenti climatici : ... limitando il suo costante innalzamento,; focalizzare l'attenzione, in ambito climatico, sui temi legati all'equità e alla giustizia; stare uniti e difendere l'indipendenza e l'autorità della scienza.

Bari - gli studenti in piazza contro i cambiamenti climatici : ... utilizzando pneumatici fuori uso all'insegna dell'economia circolare; a Bari il circolo Eudaimonia parteciperà mercoledì 20 marzo in collaborazione con Corepla, coinvolgendo il XVII Circolo ...

Anche PD in piazza contro cambiamenti climatici : È inoltre fondamentale promuovere e rafforzare con azioni coerenti e adeguate lo sviluppo della green economy e la transizione verso un'economia circolare' spiega ancora Zanoni che aggiunge: 'Nella ...

In marcia per il clima : studenti in piazza contro il riscaldamento globale : Venerdì 15 marzo in tutto il mondo ci saranno delle manifestazioni per chiedere misure urgenti contro i cambiamenti climatici. In italia vi saranno più di 180 piazze a sostegno del "Global climate Strike". studenti e attivisti scenderanno in piazza per chiedere ai governi di intervenire per fermare i cambiamenti climatici in corso sul nostro pianeta prima che raggiungano livelli tali da produrre danni irreparabili alla vita sul pianeta. Un ...

Venerdì "sciopero per il futuro" anche a Monza : la Brianza in piazza contro i cambiamenti climatici : Prenderanno parte alla manifestazione anche il Progetto Co-Scienza e il circolo di Legambiente Monza Alexander Langer. A scandire la mattinata gli interventi dei rappresentanti di istituto e da altri ...

#fridaysforfuture Contro i cambiamenti climatici anche L’Aquila scende in piazza : L'Aquila - Il 15 Marzo, come in centinaia di città nel mondo, anche L’Aquila scende in piazza Contro i cambiamenti climatici. Già da 4 venerdì il Gruppo locale Fridays for Future - L’Aquila svolge attività di sensibilizzazione promuovendo ed organizzando i #fridaysforfuture che caratterizzano il movimento. Il movimento internazionale ha le sue radici nell’agosto 2018 quando Greta Thunberg, una ragazza di soli 15 ...