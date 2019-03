Chi l’ha visto? Speciale Ilaria Alpi e Miran Hrovatin su Rai 3 | anticipazioni

Michele non ce l’ha fatta - il 18enne vittima dello sChianto in cui è morto anche l’amico Tommy : Michele Zanette è la seconda vittima di quel terribile schianto di giovedì notte a Godega, nel Trevigiano. La famiglia del giovane ha acconsentito all'espianto dei suoi organi. A seguito dell'incidente stradale, era morto sul colpo anche il 19enne Tommy Saccon, ferito invece un altro 18enne loro amico.Continua a leggere

Dieta Mima Digiuno : schema Valter Longo e Chi l’ha fatta. Le opinioni : Dieta Mima Digiuno: schema Valter Longo e chi l’ha fatta. Le opinioni Valter Longo e Dieta Mima Digiuno, come si fa Valter Longo è uno scienziato italiano inserito dalla rivista americana Time tra le 50 personalità più influenti nell’ ambito della salute. Perché? Longo deve la sua notorietà agli studi sulla giuventologia. Ha inventato la cosiddetta Dieta Mima Digiuno (DMD) e ha scritto un libro diventato poi un vero e proprio ...

Scatola nera : cos’è - a cosa serve - Chi l’ha inventata : Le black box, in italiano scatole nere, sono in realtà di colore arancione brillante con bande catarinfrangenti. Sono presenti su ogni aereo esistente e servono a registrare tutto quello che accade durante un volo, dai dati tecnici come velocità, quota, posizione e tante altre caratteristiche del velivolo e a registrare (Continua a leggere)L'articolo Scatola nera: cos’è, a cosa serve, chi l’ha inventata è stato pubblicato su ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 13 marzo 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con «Chi l’ha visto?» : Federica Sciarelli Rai1, ore 20.30: Coppa Italia – Bayern Monaco-Liverpool Si chiude il tabellone degli ottavi di finale di Champions League con le ultime partite valide per il ritorno. Tra queste c’è la super sfida Bayern Monaco-Liverpool che riparte dallo 0-0 interlocutorio dell’andata ad Anfield Road e si presenta inoltre con un bilancio dei 6 precedenti in equilibrio perfetto (una vittoria per parte e 4 pareggi). Ai reds sarà ...

Raffaella Mennoia si sfoga : con quale ex di Uomini e Donne ce l’ha? L’autrice Chiarisce : Uomini e Donne, il duro sfogo di Raffaella Mennoia sui social: con quale ex protagonista del Trono Classico ce l’ha? L’autrice fa chiarezza Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e autrice storica di Uomini e Donne, è sempre stata molto attiva sui social. Con il suo profilo Instagram comunica spesso con i suoi […] L'articolo Raffaella Mennoia si sfoga: con quale ex di Uomini e Donne ce l’ha? L’autrice ...

Uomini e Donne Over - Pamela Barretta : il suo ex l’ha picChiata : Pamela Barretta racconta il suo dramma al Trono Over di Uomini e Donne E’ da poco terminata l’ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa occasione ad aver fatto molto discutere è stata indubbiamente la dama Pamela Barretta, la quale ha confessato di essere stata picchiata dal suo ex compagno. Difatti la donna, discutendo molto animatamente con Stefano Torrese, si è lasciata sfuggire: “Scusa non ...

Chiara Biasi insultata : “Sei travestita da escort?”. Lei gela l’hater così : La vita da influencer espone sempre al giudizio implacabile del web e Chiara Biasi lo sa bene, ma ha anche imparato a rispondere con ironia a chiunque la offende senza motivo.L"ultima foto postata sui social che ha scatenato gli hater è quella in cui la Biasi indossa un abito da Catwoman che qualcuno, però, ha scambiato per altro. La tutina in latex nera che la influencer ha scelto per la festa di Carnevale, infatti, è stata travisata e uno dei ...

Rita Dalla Chiesa a Domenica In : “Frizzi? Carlotta l’ha amato di più” : Rita Dalla Chiesa a Domenica In fa una rivelazione su Fabrizio Frizzi Nella puntata di oggi di Domenica In, Mara Venier ha ospitato la sua grande amica Rita Dalla Chiesa. La storica conduttrice di Forum, e attuale ‘saggia’ del programma di Marco Liorni ‘Italia Sì’, si è raccontata in una lunga e bellissima intervista, parlando della sua storia d’amore più importante avuta con Fabrizio Frizzi. Rita, però, ha anche ...