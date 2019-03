Andrea Iannone | chi è la nuova fidanzata Baci e abbracci in pubblico | foto

Ecco Chi è la Nuova Fiamma di Andrea Iannone! : Andrea Iannone ha superato alla grande la fine della storia con Belen Rodriguez. Ecco chi è la Nuova ragazza che ha fatto perdere la testa al campione di Moto Gp! Andrea Iannone ha decisamente superato la fine della sua relazione con Belen Rodriguez, la quale nel frattempo è impegnata a ricucire la sua famiglia insieme al suo ex marito Stefano De Martino. Iannone ha quindi decisamente ritrovato il sorriso. Il campione infatti ha una fidanzata ...

Andrea Iannone - lo sfogo dopo Belen Rodriguez : «Non mi interessa che cosa avevo» : Andrea Iannone ha voltato pagina dopo Belen Rodriguez, ma alcuni messaggi sui social sembrerebbero ancora fare riferimento alla loro relazione ormai finita da mesi. E se la showgirl è sempre più vicina all’ex Stefano De Martino, il campione di motociclismo ci tiene a chiarire che lui sa bene cosa ha perso e cosa vuole. Una sorta di sfogo che non è passato inosservato. In una storia pubblicata su Instagram ha scritto: «Non mi interessa cosa ...

MotoGp – Giro d’onore amaro per Iannone al Gp del Qatar : Andrea costretto a chiedere un passaggio ai box [VIDEO] : Scivolata per Iannone nel Giro d’onore del Gp del Qatar: il pilota Aprilia costretto a chiedere un passaggio ai box Il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp è andato in scena ieri e ha regalato emozioni uniche. Andrea Dovizioso ha battuto Marc Marquez dopo un duello mozzafiato e al cardiopalma, andando a conquistare il primo trionfo stagionale, anche se il successo Ducati è stato momentaneamente sospeso a causa delle ...