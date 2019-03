UE multa Google per 1 | 5 miliardi | libera scelta per browser e motore di ricerca su Android

Google - multa Antitrust da 1 - 49 miliardi fa ballare il titolo : Google prende la terza multa salata dall'Antitrust europeo e la notizia scuote il titolo di Alphabet , che in giornata sembra vivere sulle montagne russe. Dopo un'apertura delle contrattazioni in ...

La Commissione europea ha multato Google per 1 - 49 miliardi di euro : Avrebbe abusato della sua posizione impedendo ai concorrenti di inserire pubblicità sui siti che usano Google come motore di ricerca interno

Google - nuova multa dalla Ue in arrivo : Adsense nel mirino : (Foto: Google Campus) Il gigante del web Google è di nuovo finito nel mirino dell’antitrust europea. Nella settimana che si apre oggi, 18 marzo, la commissaria europea alla concorrenza, Margrethe Vestager, annuncerà l’entità di una nuova multa al colosso di Mountain View per abuso di posizione dominante nei confronti di siti concorrenti in materia di pubblicità. Secondo quanto si legge sul Financial Times, la multa riguarderebbe le pratiche ...