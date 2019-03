Trono Over | la frase di Armando sconvolge | Luisa finisce in lacrime

Trono Over - Armando Incarnato attacca Luisa : “Sei brutta!” : Armando Incarnato si scaglia contro Luisa del Trono Over E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over. E in questa occasione ad aver fatto discutere è stato indubbiamente Armando Incarnato, il quale ha attaccato duramente Luisa Monti. Il motivo? La donna, per il défilé intitolato “50 sfumature di me”, ha indossato una maschera provocante. E a quel punto Armando, dopo averle dato un ottimo voto, ha dichiarato che quella ...

UOMINI E DONNE/ Ida Platano lascia il programma per Riccardo? - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Oggi in onda una puntata con scene mancanti a causa di una rissa avvenuta in studio

Trono Over Uomini e Donne : Ida Platano abbandona il progrmma. Ecco il motivo… : Trono Over, Ida Platano lascia Uomini e Donne: un corteggiatore la contatta fuori e si dichiara per lei Ida Platano, durante una delle ultime registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne, ha salutato... L'articolo Trono Over Uomini e Donne: Ida Platano abbandona il progrmma. Ecco il motivo… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

U&D - Ida abbandona il Trono Over a causa di Riccardo : un corteggiatore la contatta fuori : Le ultime registrazioni di Uomini e donne e riguardanti il trono over hanno svelato che Ida Platano ha scelto di abbandonare il dating show di Maria De Filippi dopo aver ricevuto un secco rifiuto da Riccardo Guarnieri. La donna non si è detta pronta a conoscere altri uomini del parterre di U&D e per tale motivo, ha scelto di uscire dalla trasmissione, ma dalle ultime indiscrezioni, sembra che un corteggiatore misterioso l'abbia contattata al ...

U&D - Kiko Nalli non esclude la sua partecipazione al Trono over : Kiko Nalli, ossia l'ex marito dell'opinionista Tina Cipollari, ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo Tv in cui parla del suo futuro, visto che in tanti lo vorrebbero vedere sul trono di Uomini e Donne dopo la fine del suo matrimonio con la viterbese. L'hair stylist romano non esclude totalmente questa possibilità, perché si sente infinitamente grato a Maria De Filippi, visto che fu proprio lei a permettere l'incontro tra Kiko Nalli e ...

Uomini e Donne - Trono Over : Pamela Barretta 'stuzzica' Roberta di Padua. Il botta e risposta : Che non corra tanta simpatia tra alcune delle dame assiepate nel parterre presente nello studio di Uomini e Donne è roba nota agli amanti della trasmissione di Canale 5. Ce ne danno conferma in particolare due protagoniste che hanno fatto parlare di sè per diversi motivi. L'una è Pamela Barretta, uscita da poco tempo con il suo nuovo fidanzato Stefano Barrese, l'altra è Roberta di Padua, la discussa donna frequentata da Riccardo ...

Uomini e Donne - Trono Over : Pamela Barretta 'stuzzica' Roberta di Padua. Il botta e risposta : Che non corra tanta simpatia tra alcune delle dame assiepate nel parterre presente nello studio di Uomini e Donne è roba nota agli amanti della trasmissione di Canale 5. Ce ne danno conferma in particolare due protagoniste che hanno fatto parlare di sè per diversi motivi. L'una è Pamela Barretta, uscita da poco tempo con il suo nuovo fidanzato Stefano Barrese, l'altra è Roberta di Padua, la discussa donna frequentata da Riccardo ...

Trono Over : Gian Battista conosce una dama. Gianni reagisce male : Uomini e Donne Over: Gian Battista conosce una nuova dama dopo Claire Il Trono Over è senza dubbio il miglior Trono tra quelli proposti da Maria De Filippi. Il Trono Classico, nonostante le scelte in prima serata molto seguite dai telespettatori, non riesce a catturare l’attenzione come vorrebbe. Quest’oggi durante una nuova puntata di Uomini e Donne i colpi di scena non sono mancati a partire da Gian Battista che, dopo lo scandalo ...

Trono Over - Ida Platano va via : un corteggiatore la contatta fuori : Trono Over, Ida Platano lascia Uomini e Donne: un corteggiatore la contatta fuori e si dichiara per lei Ida Platano, durante una delle ultime registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne, ha salutato le dame e i cavalieri del parterre e si è detta intenzionata a lasciare il programma. A spingerla a prendere questa […] L'articolo Trono Over, Ida Platano va via: un corteggiatore la contatta fuori proviene da Gossip e Tv.

“Giorgio Manetti torna da Gemma”. Trono Over boom : cosa sta succedendo : Anche chi non segue il Trono over di Uomini e Donne avrà sentito parlare almeno una volta della tormentatissima storia d’amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Non a caso i due sono considerati la dama e il cavaliere (anche se ormai ex) della trasmissione. Di fatto Gemma e Giorgio hanno vissuto la loro love story per 8 mesi, ma per anni hanno dominato le puntate tra discussioni, litigi feroci, ripicche e tira e molla. Dopo il naufragio della ...

U&D - spoiler Trono Over del 19 marzo : Guarnieri e Roberta si lasciano dopo il ceffone : Una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:40. dopo aver parlato nella scorsa puntata della situazione tra Rocco e Gemma, oggi 19 marzo al centro dello studio di Maria De Filippi ci saranno nuovamente Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, che stando alle anticipazioni non riusciranno più a trovare un punto di incontro. Amore al capolinea anche per Michele e Claudia, ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over : due coppie si lasciano : Uomini e Donne Anticipazioni oggi: Michele e Claudia si confrontano La seconda parte del Trono Over di Uomini e Donne verrà trasmessa oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, su Canale5. Dopo aver dato spazio a Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri l’appuntamento odierno si aprirà proprio con il cavaliere di Taranto che deciderà di chiudere definitivamente con Roberta. Lo schiaffo, e i modi di fare della dama di UeD, infatti sarebbero ...

Lucia Bramieri difende il suo amore per l'ex cavaliere del Trono Over Gianluca Mastelli : Lucia Bramieri continua a credere nell'amore. La nuora del comico ha da poco ufficializzato la sua relazione con l'ex protagonista del trono over Gianluca Mastelli, ma a quanto pare nubi nerissime si intravedono all'orizzonte, perché alla redazione di Pomeriggio 5 è giunta una lettera in cui una donna racconta un episodio riguardante il nuovo compagno della Bramieri. Gianluca Mastelli avrebbe corteggiato e visto un'altra donna fino all'8 ...

Trono Over - Roberta si dichiara per Riccardo : la reazione di lui : Roberta Di Padua del Trono Over a Riccardo Guarnieri: “Sono innamorata” Altra puntata di Uomini e Donne, altro appuntamento con il Trono Over dove dame e cavalieri si sono confrontati parlando di sentimenti. Se prima ci ha pensato Rocco, il quale ha deciso di chiudere per sempre i ponti con Gemma Galgani, dopo è arrivato il turno di Riccardo Guarnieri che la scorsa settimana è stato schiaffeggiato da Roberta Di Padua. E proprio ...