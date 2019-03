ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Ci sarà un nuovod’appello per Alfredo, ex capo del pool anticorruzione della procura di Milano, che ha da poco lasciato la magistratura per fare il manager alla Sangalli, azienda leader nei servizi ambientali. Lo ha deciso la, che ha dichiarato non del tutto prescritti gli abusicontestati ain seguito alla denuncia dell’ex procuratore capo di Milano, Edmondo Bruti Liberati. L’ex capo dell’ufficio inquirente del capoluogo lombardo gli contestava la illecita assegnazione a custodi giudiziari – anzichè al Fondo unico per la giustizia – di 92 milioni di euro sequestrati nell’inchiesta per la truffa sui derivati ai danni del comune di Milano. Per la, infatti, non si sarebbero prescritte le liquidazioni degli incarichi per compensi che risalgono al 2012. Ora il fascicolo torna a Brescia. In primo grado il ...

TutteLeNotizie : Robledo, Cassazione riapre processo per abuso d’ufficio: “Non ancora prescritto” - Noovyis : Un nuovo post (Robledo, Cassazione riapre processo per abuso d’ufficio: “Non ancora prescritto”) è stato pubblicato… -