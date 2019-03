Milano | dà fuoco al bus con scolaresca | «Per i migranti morti in mare»

Milano - sequestra bus di studenti e appicca il fuoco : “Fermate le morti in Mediterraneo”. Il video del rogo : “Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo”. E’ quanto avrebbe detto, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, Ousseynou Sy, il 47enne che ha sequestrato un autobus con a bordo una cinquantina di studenti e poi gli ha dato fuoco, minacciando di uccidersi. L'articolo Milano, sequestra bus di studenti e appicca il fuoco: “Fermate le morti in Mediterraneo”. Il video del rogo proviene da Il Fatto ...