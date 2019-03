Mick Schumacher pronto per l’esordio in F2 | “Il paragone con papà non è un problema | lui

oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il debutto in Formula 2 si avvicina esembraa tutto. Dopo essersi laureato campione in Formula 3 lo scorso anno con la scuderia italiana Prema Racing, il giovane pilota tedesco ha presentato la nuova stagione in un video diffuso sul sito ufficiale della propria squadra, dimostrando di accogliere con grande serenità le aspettative e l’inevitabile pressione che gravano sulle spalle del figlio di Michael. “Ilconnon mi pesa, non è mai stato unper me. E’ un onore essere paragonato al miglior pilota della storia della Formula 1, devo solo cercare di imparare e migliorare“, – afferma nel filmato – “ho lavorato molto in inverno, mi sentoal 110% e molto motivato“.Dopo una brillante sessione di test a Jerez, il giovaneha lanciato la sfida per il 2019: “Il mio ...

romano_laura : RT @Gazzetta_it: #Mick #Schumacher: 'Sono solo onorato del paragone con papà' - OA_Sport : Mick #Schumacher determinato in vista dell'esordio in #F2: 'Il paragone con papà non è un problema, lui è il più gr… - Priorefilippo : RT @Gazzetta_it: #Mick #Schumacher: 'Sono solo onorato del paragone con papà' -