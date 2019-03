McGregor | per Stallone necessaria la rivincita da Khabib

McGregor - arresto e rilascio su cauzione per furto e danneggiamento a Miami : Conor McGregor è stato arrestato a Miami Beach per furto e danneggiamento. L'atleta nordirlandese, campione dei pesi leggeri dell'Ufc, Ultimate Fighting Championship,, è stato fermato dopo aver ...

Usa - arrestato pugile McGregor per furto : 4.05 arrestato a Miami Beach Conor McGregor, il campione dei pesi leggeri dell'Ufc (Ultimate Fighting Championship) per furto e danneggiamento. L'atleta nordirlandese, secondo quanto riportato dalla polizia,è stato fermato dopo aver distrutto il telefono di un fan all'esterno dell'hotel Fontainbleau Dopo una serata trascorsa al nightclub Liv, McGregor, 30 anni, ha aggredito un ammiratore che cercava di scattargli una foto all'ingresso del suo ...

Super Bowl 2019 – Conor McGregor e Conor Jack Jr. alla partita : il look abbinato conquista tutti! [GALLERY] : Conor McGregor e il figlio Conor Jack Jr. presenti alla finale del Super Bowl fra Patriots e Rams: il look abbinato conquista gli obiettivi dei fotografi Parterre di stelle in campo, ma anche grandi ospiti d’onore sugli spalti nella notte del Super Bowl 2019! Fra i tanti vip ripresi dagli occhi attenti di telecamere e obiettivi fotografici, chi proprio non è passato inosservato (come potrebbe essere diversamente…) è stato Conor ...

MMA - UFC : ecco la sanzione per Khabib e McGregor : MMA, UFC: ecco la sanzione per Khabib e McGregor E’ arrivata ufficialmente la sanzione per i due fighters. Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor, i quali si erano resi protagonisti di uno spiacevole episodio a UFC 229, hanno ricevuto la sentenza definitiva. La Commissione Atletica dello Stato del Nevada, inizialmente, aveva programmato una sospensione a tempo indeterminato. Ma i due atleti, alla fine della lettura della sentenza, ...

MMA - maxi squalifiche e multe salatissime per Nurmagomedov e McGregor. Le sanzioni dopo la rissa di Las Vegas : multe e squalifiche esemplari per Khabib Nurmagomedov e Connor McGregor che lo scorso 6 ottobre erano stati protagonisti di una bruttissima rissa dopo essersi sfidati sull’ottagono nel match che metteva il palio la cintura mondiale MMA. La Commissione Atletica del Nevada (l’episodio è accaduto a Las Vegas, USA) ha deciso di infliggere le seguenti pene: 9 mesi di squalifica e multa di mezzo milione di dollari al russo, sei mesi di ...