Marsala | era scomparsa | uccisa e data alle fiamme dall' amica e dal suo fidanzato

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Erano amiche, tra luci ed ombre. In comune l'origine romena, il fatto di essere state entrambe adottate da genitori italiani, ma anche un uomo. La vittima aveva avuto un breve flirt con quello che era poi diventato ildell'altra, infine complice di un brutale crimine. La gelosia le ha separate per sempre e in modo spietato. Aggreditasp, è stata colpita con sei fendenti Nicoletta Indelicato, la ragazza di 25 anni che risultavaa scorsa domenica da, in provincia di Trapani. Poi il suo corpo è stato dato: il cadavere è stato trovato all'una di questa notte nelle campagne della contrada Sant'Onofrio, alla periferia di, vicino al nuovo ospedale.Ora sono in stato di fermo Margareta Buffa, di 29 anni, e il suoCarmelo Bonetta di 34 anni, maestro di balli caraibici, che di sé scriveva sui social: "Sono un uomo serio che ...

