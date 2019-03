Atp finals : da Regione pronti 7 - 5 mln : ... sport e tempo libero. Per gli esercizi del 2022 al 2025, lo si farà invece mediante ripartizione in ciascuna annualità della quota restante.

Tennis - Atp finals : approvata la delibera del Comune di Torino con lo stanziamento di 1 - 5 milioni di euro : Torino e il sogno “ATP Finals” continua. Come riportato da gazzetta.it, la delibera del Comune del capoluogo piemontese, relativa all’investimento per organizzare l’evento Tennistico, è stata approvata nel corso dell’ultimo Consiglio (24 voti favorevoli). Il provvedimento in questione prevede lo stanziamento di 1,5 milioni di euro l’anno per il quinquennio che va dal 2021 al 2025. Una delibera che però suscita ...

Atp finals - la candidatura di Torino prende forma : arrivano gli investimenti! : ATP Finals in quel di Torino? Ipotesi che sembra prendere sempre più piede, arriva la delibera del comune sui fondi da stanziare Il Consiglio comunale ha approvato la delibera, con 24 voti favorevoli, che permette lo stanziamento per la candidatura di Torino ad ospitare le Atp Finals di tennis nel quinquennio 2021-2026. Il Comune, come compartecipazione alle spese organizzative e per lo svolgimento delle gare, intende inserire nel Bilancio ...

Atp finals a Torino - servono 78 milioni e un po’ di chiarezza sui grandi eventi sportivi : Ottanta milioni di euro per il tennis. Dopo aver rischiato di perdere tutto, adesso Torino può davvero sognare di ospitare le Atp finals dal 2021 al 2026, il prestigioso torneo di fine stagione tra i migliori 8 giocatori al mondo. Se succederà, sarà anche grazie al governo che ha deciso di sostenere finanziariamente l’evento al termine di un estenuante tiramolla tra il M5S (desideroso di regalare alla sua sindaca Chiara Appendino un grande ...

Federer - Nadal e le Atp finals che ora potrebbero finire a Torino : L'Italia e Torino potrebbero essere quelli che ci guadagnano di più nell'ultima guerra in seno al tennis mondiale. E quindi battere il ballottaggio con Manchester e, soprattutto, Tokyo, ed ospitare per cinque anni il Masters maschile dal 2021 al 2025. Dietro le quinte, intanto, l'allontanamento a fine anno del CEO, il numero 1 dell'Atp, Chris Kermode, ha portato alla luce il vecchio problema della rappresentanza dei giocatori nell'ambito del ...

Atp finals a Torino? Nuovi segnali dai 5 stelle : “accorciamo i tempi della burocrazia” : Atp Finals a Torino, si lavora alacremente per la candidatura che potrebbe portare il grande evento di chiusura della stagione in Italia “Atp Finals? Dobbiamo assolutamente continuare a lavorare. Negli ultimi due mesi c’è stato un lavoro costante per reperire risorse difficili da trovare, ci siamo riusciti e vuol dire che il governo crede fermamente che l’Italia possa ospitare eventi internazionali di questo rilievo e che ...

Atp finals - Ilotte 'la partita è aperta' : TORINO, 11 MAR - "C'è un territorio che li vuole, per fortuna non è una partita chiusa. Stiamo vedendo con la sindaca come andare avanti". Così il presidente di Unioncamere Piemonte, Vincenzo Ilotte, ...

Tennis - Atp finals : c'è la firma di Tria - Torino torna a sognare : Ha firmato anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Era l'ultimo passaggio. Ora il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento alla candidatura di Torino all'organizzazione delle Atp Finals dal 2021 ...

Atp finals - firmato decreto : Torino potrà competere per l’organizzazione : L’ultimo ostacolo è stato superato. Adesso Torino potrà competere con città come Londra, Tokyo, Singapore e Manchester per poter aggiudicarsi l’organizzazione delle Atp Finals, torneo internazionale di tennis che porta per cinque anni consecutivi gli otto migliori professionisti in circolazione nella città scelta. Dopo appelli e litigi, comunicati e silenzi, il governo ha dato il via libera allo stanziamento dei 78 milioni di euro necessari come ...

Giorgetti firma il decreto per l'Atp finals a Torino : Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto della presidenza del Consiglio che 'stanzia 78 milioni di euro per la finali Atp a Torino'. Lo annuncia una nota di Palazzo Chigi, nella quale il ...

Atp finals - svolta per Torino : arrivano sostegno e soldi dal Governo : ...i n extremis, come per le Olimpiadi, a garantire la candidatura italiana" queste le parole di Giorgetti che ha anche aggiunto: "È un fatto positivo per tutto lo sport italiano ma anche per le ...