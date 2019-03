Zingaretti: fiducia in lavoro giustizia

Riferendosi all'articolo dell'Espresso sull'iscrizione nel registro degli indagati per un presunto finanziamento illecito, il segretario Pddice: "Mai nella mia vita ho ricevuto finanziamenti in forma illecita e attendo quindi con serenità che lafaccia tutte le opportune verifiche per accertare la verità". "Quanto al M5S e alle loro scomposte dichiarazioni -aggiunge- se pensano di aggrapparsi alle fantasie di qualcuno sbagliano di grosso.Non mi faccio intimidire da chi utilizza queste bassezze"(Di martedì 19 marzo 2019)

