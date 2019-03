Veloci balene migratrici

ideegreen

(Di martedì 19 marzo 2019)Parlare dipuò far sorridere perché le dimensioni di questo animale non lascia spazio all’idea dellatà. E invece… esistono animali che meritano questo nome, andiamo a conoscerli meglio e a capire come se la cavano in questo mondo che sempre meno rispetta l’ambiente, il mare e chi ci vive. Iniziamo a svelarne il nome scientifico, Megaptera novaeangliae, animale appartenente alla famiglia Balaenopteridae (subordine Balaenopteridae)(altro…)Idee Green.