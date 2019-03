Salvini | i responsabili della Mare Jonio andrebbero arrestati

Salvini - arrestare responsabili Mar Jonio : ANSA, - ROMA, 19 MAR - "Se un cittadino forza un posto di blocco stradale di Polizia o Carabinieri, viene arrestato. Conto che questo accada". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando ...

Nave Mare Jonio ferma davanti a Lampedusa. Salvini : “I responsabili devono essere arrestati” : È ferma a un miglio e mezzo da Lampedusa la Nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea, che ha soccorso 49 migranti, tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. Sull’imbarcazione, che non ha l’autorizzazione allo sbarco, è in corso una ispezione della Guardia di Finanza. Ieri Mediterranea aveva chiesto alle autorità ...

Tav - Di Maio a Salvini : basta folklore ora avanti con responsabilità : "Dobbiamo andare avanti con grande senso di responsabilità. Non si può pensare di continuare con la narrazione della crisi". Lo dice Luigi Di Maio, facendo riferimento, in una diretta Facebook, alle ...

Governo - Di Maio : “Avanti con responsabilità”. Poi striglia Salvini : “Basta folklore - il paese ha bisogno di tranquillità” : “Dobbiamo andare avanti con grande senso di responsabilità. Ma il paese ha bisogno di tranquillità: non si può pensare di continuare con la narrazione della crisi. ‘Andiamo fino in fondo’, ‘vediamo chi ha la testa più dura’, è folklore. Io sono qui per dare tranquillità agli italiani e non dare sempre tensione”. Lo dice Luigi Di Maio, facendo riferimento, in una diretta Facebook, alle parole pronunciate nei ...

Gian Marco Centinaio - il leghista 'fuori-linea' con Salvini : 'Mi assumo la responsabilità - per me...' : 'Sulla Tav ho un' opinione personale e mi assumo la responsabilità di quello che dico'. Il leghista Gian Marco Centinaio , ministro dell'Agricoltura, intervenendo a Notizie Oggi su Canale Italia ...

Gian Marco Centinaio - il leghista "fuori-linea" con Salvini : "Mi assumo la responsabilità - per me..." : "Sulla Tav ho un'opinione personale e mi assumo la responsabilità di quello che dico". Il leghista Gian Marco Centinaio, ministro dell'Agricoltura, intervenendo a Notizie Oggi su Canale Italia deraglia a sorpresa dalla linea del segretario Matteo Salvini. GUARDA IL VIDEO - "Raglio d'asino...". Centi

Salvini resta lontano da Roma : si prendano le responsabilità : Non tornerà prima di martedì:«Nessuna crisi di governo né nostalgia»Il capogruppo del Carroccio Molinari:«Impensabile sospendere i bandi»

Salvini resta lontano da Roma : si prendano le responsabilità : Non tornerà prima di martedì: «Nessuna crisi di governo né nostalgia». Il capogruppo del Carroccio Molinari: «Impensabile sospendere i bandi»

Tav - Di Maio attacca Salvini : "Da irresponsabili far cadere il governo così" : Luigi Di Maio non fa passi in avanti sulla Tav, ma rincara i colpi contro Matteo Salvini, che la linea ad alta velocità vuole realizzarla andando "fino in fondo". "Ci vuole serietà - ha detto Di Maio - lo dico agli elettori, cosa sarebbe successo se avessi messo in discussione la legittima difesa e

Tav : Di Maio attacca Salvini - "Da irresponsabili mettere a rischio il governo" : Duro attacco di Di Maio a Salvini, impegnati in un duro braccio di ferro sulla Tav: “Sono davvero sbalordito da questa minaccia di crisi di governo che viene da Salvini”, ha detto il vicepremier M5s. “Il movimento cinque stelle è compatto. Questo è un momento in cui ci sono milioni di italiani che aspettano di essere risarciti perché truffato dalle banche, ed altri attendono il reddito di cittadinanza. E Salvini minaccia una crisi di ...

Tav - Salvini : “Stasera sì o no - non esiste il forse. Non farla costa di più”. Conte : “Dai vicepremier mi aspetto responsabilità” : Sono ore decisive per la realizzazione del Tav. È in corso il vertice a Palazzo Chigi al quale partecipano il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, oltre al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e il project manager dell’analisi costi-benefici. E sarà una riunione decisiva, come confermato dal leader della Lega all’ingresso: “Il forse non c’è”, ha risposto a chi gli chiedeva ...

Silenzio elettorale - Flick a Tgcom24 : 'Leggi vecchie da adeguare ai social - ma responsabilità Salvini doppia' : "Il divieto di fare campagna elettorale a ridosso delle elezioni c'è, ma non è in grado di funzionare perché, quando la legge è stata scritta, non c'erano i social". Così il presidente emerito della ...

Diciotti - il documento di Conte per salvare Salvini : “Decisioni condivise - responsabilità mia” : Un documento di quattro pagine, che porta la firma del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed è stato allegato alla memoria difensiva di Matteo Salvini, sarà al vaglio della Giunta per le Elezioni del Senato, che dovrà esprimere un parere in merito all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno. È la mossa del Presidente del Consiglio per dare supporto al leader leghista.Continua a leggere

Tav - Di Stefano (M5s) : “Salvini deve fare atto di responsabilità - unica analisi che ha senso è quella del Ministero” : “Salvini deve fare un atto di responsabilità verso gli italiani sul Tav guardando i numeri non solo le parole. L’unica analisi costi benefici è quella del Ministero dei Trasporti”. Con queste parole il Sottosegretario di Stato Manlio di Stefano, ospite oggi a Milano del convegno “Il Mondo nel 2019” organizzato da Ispi, ha liquidato l’ipotesi di un’analisi costi benefici alternativa proposta da Salvini durante la visita del cantiere Tav a ...