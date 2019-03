Mesut Ozil fa infuriare di nuovo i tedeschi | Erdogan sarà suo testimone di nozze

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) Il capo della cancelleria di Angela Merkel, Helge Braun, si è detto "rattristato" di fronte alla notizia per la quale il giocatore il giocatore tedesco dell'Arsenal,, avrebbe invitato comealle proprieil presidente turco Recep Tayyip. Il centrocampista, ex giocatore della nazionale tedesca, aveva scatenato accese polemiche quando era stata diffusa una sua foto a fianco di, lo scorso maggio. Ozul, che è di origini turche, era stato criticato per quella che era apparsa come una mancanza di lealtà nei confronti della Germania poco poco prima dell'inizio dei Mondiali.aveva lasciato la nazionale a luglio, lanciando accuse di "razzismo" nei confronti dei turco-da parte dei vertici dell'Associazione calcio della Germania: "Sono tedesco quando vinciamo, ma un immigrato quando perdiamo", aveva attaccato il ...

