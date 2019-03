Macerata, scontro tra auto e camion: Licia, mamma di 5 figli, muore a 37 anni (Di martedì 19 marzo 2019) scontro mortale tra un'auto e un camion a Corridonia, sulla statale 77: Licia Grilli Cicilioni, 37 anni, originaria di Tolentino e mamma di 5 figli, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Ferito gravemente un 33enne alla guida della vettura in cui viaggiava la donna. È intubato e in prognosi riservata. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.



