Laura Pausini e Biagio Antonacci | tour e duetto a sopresa per | “In questa nostra casa

(Di martedì 19 marzo 2019) La grande amicizia, la stima, gli eclatanti successi raggiunti hanno portatoa collaborare varie volte negli ultimi 20 anni: hanno condiviso i reciproci palchi, duettato in occasioni prestigiose.ha scritto alcuni dei più importanti brani del repertorio dima non era mai accaduto che un brano venisse ideato e composto dallo stesso cantautore per unire le loro due voci, fino a “INNUOVA”. E’ questo il titolo del brano che sarà in rotazione radiofonica e disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali da venerdì A sorpresa.“Laè rifugio, segno di convivenza e ripartenza. Non importa grande o piccola che sia, quando tiene fuori il male”La grande amicizia, la stima, gli eclatanti successi raggiunti hanno portatoa collaborare varie volte negli ultimi 20 anni: hanno ...

