La nave “Mare Jonio” con a bordo 49 migranti si mette a riparo dal maltempo a sud di

(Di martedì 19 marzo 2019) E’ arrivata a Lampedusa la‘Mare Jonio‘ della Ong Mediterranea Saving Human, che ha soccorso in acque internazionali, a 42 miglia dalle coste libiche, 49 persone che si trovavano adi un gommone in avaria che imbarcava acqua. Lasi è sistemata a sud dell’isola perrsi adal. Ma al momento, come conferma all’AdnKronos il capo missione Luca Casarini, da lì “non si possono muovere“, perché c’è il divieto di sbarco. ‘Mare Jonio’, come ha reso noto la stessa Ong, ha tratto in salvo tutte le persone acomunicando ad una motovedetta libica giunta sul posto a soccorso iniziato di avere terminato le operazioni. Tra le persone soccorse, 12 risultano minori. Le persone asi trovavano in mare da quasi 2 giorni e, nonostante le condizioni di salute risultino abbastanza stabili, sono tutte ...

