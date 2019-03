Giù lo spread Ecco perché

"Con Italia fatta cosa giusta - spread in calo" : Bruxelles, 11 mar., AdnKronos, - Trovando un accordo con il governo Italia no sulla manovra 2019, la Commissione Europea ha agito "nel modo giusto", evitando "un sacco di turbolenze e di sviluppi ...

Bce : nuovo round di liquidità alle banche. Btp e Bund accelerano - Spread Giù : Si tratta di operazioni di liquidità a lungo termine per le banche volte a rilanciare l'economia della regione. Draghi e colleghi hanno anche rinviato ulteriormente l'appuntamento con la stretta ...

Bce «colomba» ma taglio stime preoccupa le Borse. Spread Giù a 243 : Milano aveva accolto al rialzo le decisioni dell'istituto di Francoforte sulle nuove misure di supporto alla liquidità più generose del previsto, ma ha poi tirato il freno a mano ed è la peggiore in Europa. Banche in coda al listino, bene le utility e Azimut...

Borsa Italiana oggi - Milano chiude prima in Europa. Giù lo spread : Shanghai avanza dell'1,57%, Shenzhen dell'1,09%, sulla scia dell'aspettativa di nuovi stimoli all'economia da parte del governo cinese. Hong Kong chiude in moderato rialzo, con l'indice Hang Seng a +...

Spread - alta tensione in vista del giudizio di Fitch : Segnali di rallentamento marcato dell'economia tedesca potrebbero essere letti come ulteriore indicazioni di debolezza anche dell'economia italiana , aumentando il timore in vista della decisione ...