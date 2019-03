Ajax | clamoroso | “Juve? Rivogliamo la rivincita | forse erano un po’ dopati”

Calcio - Champions League 2019 : clamoroso a Madrid - eliminato il Real! Festeggiano Ajax e Tottenham - out il Borussia : Prima serata di verdetti per gli ottavi di finale della Champions League di Calcio ed ecco che arriva la grandissima sorpresa: a Madrid il Real viene battuto sonoramente dall’Ajax, che si impone 1-4, ribalta la sconfitta per 2-1 dell’andata e passa ai quarti eliminando i campioni in carica. Tutto secondo le attese invece a Dortmund, con il Tottenham che, dopo aver già vinto la gara d’andata, prevale anche fuori casa sul ...

Clamoroso al Bernabeu - Ajax stellare strapazza il Real Madrid : Clamoroso al Bernabeu, anche se fino a un certo punto. L'Ajax, in un colpo solo, ribalta risultato, pronostico e ridisegna la storia della Champions League 2018-'19, eliminando i vincitori delle ultime tre edizioni. In una serata che restera' nella storia del club di Amsterdam, i giovani e rampanti 'Lancieri' impartiscono una lezione severissima ai 'Blancos' di Santiago Solari, imponendosi per 4-1 con una condotta di gara ineccepibile, ...