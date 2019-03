Vertice a Palazzo Chigi per mettere a punto lo ' Sblocca Cantieri'

Via della Seta e F-35. Vertice a tre a Palazzo Chigi in cerca di un'intesa : 'Nessun passo indietro sugli F-35- aveva detto il leader del Carroccio - sarebbe un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento e ravvedimento. Se non lo facciamo noi lo fanno ...

Via seta - Vertice Conte-Salvini-Di Maio a palazzo Chigi : Roma, 15 mar., LaPresse, - E' in corso a palazzo Chigi un incontro tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi di Maio e Matteo Salvini sul memorandum sulla via della seta.

Via della Seta : Vertice a Palazzo Chigi tra Conte - Salvini e Di Maio : vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al centro dell'incontro le divergenze sul memorandum che l'Italia firmerà la prossima settimana ...

Via della Seta : Vertice a Palazzo Chigi. Conte incontra Di Maio e Salvini : È in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al centro dell'incontro le divergenze sul memorandum che l'Italia firmerà la prossima settimana con la Cina.Sul tema è intervenuto il sottosegretario allo Sviluppo economico, Michele Geraci. In un'intervista a Repubblica: "Firmeremo se tutto sarà al 100 per cento chiaro", ha affermato. "Vogliamo far ...

F35 - Salvini : “Un passo indietro sarebbe un danno”. Vertice Conte-Trenta a Palazzo Chigi : “Rivedere commesse per il futuro” : Faccia a faccia tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta: sul tavolo il dossier F35. Dal Vertice a Palazzo Chigi esce la linea del governo: l’Italia salderà il debito di 389 milioni di euro contratto con Lockeed Martin ma nei prossimi mesi verrà fatta dalla ministra “una ricognizione delle specifiche esigenze” e di conseguenza verranno riviste “le prossime commesse“. Una ...

La nota di Palazzo Chigi dopo il Vertice notturno sulla Tav : "A distanza di vari anni dalle analisi effettuate in precedenza e, in particolare, alla luce delle più recenti stime dei volumi di traffico su rotaia e del cambio modale che ne può derivare, sono emerse criticità che impongono una interlocuzione con gli altri soggetti partecipi del progetto, al fine di verificare la perdurante convenienza dell'opera e, se del caso, la possibilità di una diversa ripartizione degli oneri economici, ...

TAV - nulla di fatto al Vertice di Palazzo Chigi. Verso confronto con Francia : Il vertice di Palazzo Chigi sulla TAV si è chiuso con un nulla di fatto , né pare che si sia riusciti ad avvicinare le posizioni di Lega e Cinquestelle sulla questione. Nessuna decisione sui bandi che ...

Tav - Vertice governo a oltranza : tavolo politico nella notte a Palazzo Chigi : Si conferma una riunione-fiume quella sulla Tav, iniziata alle 20,30 a Palazzo Chigi. La prima parte del vertice, quella tecnica, relativa all’analisi dei dati relativi alla Lione-Torino, con il rapporto costi-benefici sul tavolo del governo gialloverde, è durata circa 3 ore e mezzo. Il tavolo politico, partito pochi minuti dopo la mezzanotte, vede...

Tav - Vertice con Conte a Palazzo Chigi : 21.35 A Palazzo Chigi è in corso l'annunciato vertice per sbloccare il nodo Tav. Da Conte i due vicepremier, Salvini e Di Maio, il ministro Toninelli e tecnici. Salvini nel pomeriggio aveva detto che la Tav "costa più non farla", mentre Di Maio aveva escluso ogni riflesso sulla tenuta della maggioranza. Da parte Ue sarebbe pronta la lettera che potrebbe essere inviata all'Italia: un eventuale no alla Tav comporterebbe la violazione di due ...

Tav - Vertice decisivo a palazzo Chigi : l'ultimatum di Salvini a Di Maio e Toninelli : È il vertice decisivo sulla Tav e sul futuro del governo quello in corso a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Prima di raggiungere la riunione, Salvini ha lasciato inte

Roma : questa sera nuovo Vertice a Palazzo Chigi sulla Torino-Lione ma intanto la Cina guarda a collegare Asia - Europa e Africa : PRIMAPRESS, - Roma - questa sera alle 20,30 è programmato un vertice a Palazzo Chigi per trovare una soluzione alla controversa approvazione o in alternativa la rinuncia definitiva dell'Alta Velocita ...

Tav - Vertice di governo a Palazzo Chigi. Conte : «Venerdì la scelta» : Una scelta potrebbe arrivare entro venerdì . Sulla Tav «siamo in dirittura d'arrivo, nel percorso finale. Oggi c'è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l'analisi costi-benefici. Domani sera alle 8,30, riunione con i tecnici a oltranza». Così il premier Giuseppe Conte, al termine del vertice di governo. A Palazzo Chigi per ...

Tav - ancora un rinvio al Vertice di Palazzo Chigi. Conte : decisione politica venerdì : "Oggi è stata la prima riunione politica in cui abbiamo iniziato preliminarmente a esaminare l'analisi costi-benefici. Ci aggiorneremo già domani, con una riunione convocata alle 20.30, e andremo ...

Tav - a carte scoperte : Vertice a Palazzo Chigi fra Conte e i due vicepremier.Conte : il governo non cadrà : E' previsto per questa mattina a Palazzo Chigi il vertice tra Conte, i due vicepremier e il ministro delle infrastrutture Toninelli sulla Tav. I Cinquestelle continuano a ripetere il no alla ...