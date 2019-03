Spalletti | vittoria e frecciatina a Icardi | “dico bravi a chi sta nello spogliatoio!

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) Lucianosi toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo il Derby vinto 2-3 contro il Milan: l’allenatore nerazzurro si complimenta con i giocatori e non risparmia due frecciatine aGrande euforia in casa Inter dopo il derby vinto. Fra i più contenti Lucianoche, dopo essere scivolato al quarto posto in campionato ed aver visto terminare in anticipo la sua corsa in Europa League, sentiva traballare la sua posizione sulla panchina nerazzurra in caso di sconfitta. L’Inter ha invece giocato con cuore e grinta, rispondendo alle critiche e portandosi a casa un prezioso successo, arrivato per 2-3.Intervisto ai microfoni di Sky Sport, Lucianoha fatto i complimenti ai suoi ragazzi, scoccando anche due frecciatine al grande assente, Mauro: “vincere dopo l’Eintracht? Il derby vinto passa tutto da lì, quando esci in quel ...

