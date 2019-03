Rolling Stones | nell’album «Honk» duetti live con Dave Grohl | Florence Welch | Ed Sheeran

Da Ed Sheeran a Dave Grohl - tutti i duetti del nuovo album dei Rolling Stones atteso ad aprile 2019 : Non sono pochi i duetti pensati per Honk, il nuovo album dei Rolling Stones atteso per il 19 aprile e con il quale hanno voluto raccogliere tutti i maggiori successi di carriera, compresi i brani che hanno pensato di portare in duetto nel cofanetto di prossimo rilascio. Oltre al greatest hits, Honk sarà anche arricchito di 4 duetti live ai quali prenderanno parte Ed Sheeran, scelto per Beast of Burden, quindi Florence Welch in Wild Horses, ...

Giulia Sarti foto osé - l'ammissione di Rolling Stones : 'Abbiamo le foto. Non divulgatele' : ", …, Più che un pezzo di cronaca di un fatto su cui si è scritto fin troppo, sono dunque a farvi un appello, perché c'è una buona possibilità che possano arrivare sul telefono di chiunque di voi: ...

Gli Happy Socks ufficiali dei Rolling Stones sono realtà : Essere fan del grande rock dalla testa ai piedi è ora possibile, nel senso più letterale del termine. Happy Socks, il coloratissimo marchio svedese di underwear, ha presentato ufficialmente il risultato della sua nuova collaborazione con i Rolling Stones, da cui è nata una collezione di speciali calze in edizione limitata per la stagione primavera/estate in arrivo. Protagonista assoluto è ancora una volta il tongue & lip, il celeberrimo logo ...

Mick Jagger pubblica l’anticipazione di un brano inedito dei Rolling Stones (video) : Con grande stupore per chi attende nuovo materiale dal 2005, Mick Jagger pubblica su Twitter quella che sembra a tutti gli effetti un'anticipazione di un brano inedito dei Rolling Stones. La band di Paint it black, infatti, ha pubblicato l'ultima prova in studio nel 2005 con l'album "A bigger bang", se escludiamo la parentesi di "Blue & lonesome" del 2016 nella quale gli Stones hanno rivisitato alcuni vecchi brani blues. Ciò che scopriamo ...

Profughi alla sicurezza dei concerti di Vasco Rossi e Rolling Stones/ "Persone esposte a rischio terrorismo" : I carabinieri hanno scoperto che ai concerti dell'estate 2017 venivano impiegati finti addetti ai controlli di sicurezza, ecco di cosa si tratta

