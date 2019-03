Petrolio | l' OPEC prende ancora tempo Salta la riunione di aprile

Prezzi del Petrolio in recupero - l'Opec prende tempo : Lo scenario rimane contrastato con un mercato che teme ancora gli effetti di un possibile rallentamento dell'economia. A bilanciare questo sentiment contribuisce il ribadito impegno sui tagli ...

Speciale energia : Arabia Saudita - ministro Petrolio al Falih - presto per cambiare la politica dell'Opec : Dubai, 11 mar 14:15 -, Agenzia Nova, - Il ministro del petrolio Saudita , Khalid al Falih , ha detto che sarebbe troppo presto cambiare la politica di produzione dell'accordo Opec..., Res,

Trump torna a tuonare contro l'OPEC e il Petrolio affonda : Un messaggio quello del Presidente USA che chiama in causa anche il rallentamento dell'economia : per la prima volta, infatti, si rivolge al l'OPEC , facendo riferimento alla "fragilità" del mondo, ...

Petrolio - dopo tweet di Trump contro Opec brusco calo in chiusura : New York , Usa, , 25 feb. , LaPresse/AFP, - Il prezzo di un barile di Petrolio è sceso bruscamente a New York, 'colpito' da un tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con cui ha ...