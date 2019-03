Nintendo sta rivalutando l’idea di lanciare un gaming phone | dicono da Taiwan | la chiave

Il gioco per adulti Super Real Mahjong PV è stato rimosso dal Nintendo eShop : Super Real Mahjong VP, videogioco dedicato all'antico gioco delle tessere cinesi, è stato rimosso dal Nintendo eShop a causa dei suoi contenuti un po' troppo spinti. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il gioco è stato rilasciato molti anni fa su Sega Saturn e PC e si distingueva dagli altri suoi simili, in quanto premiava il giocatore con immagini hentai al completamento dei vari livelli. Oggi nel 2019, viene riproposto su Nintendo ...

Devil May Cry 5 arriverà su Nintendo Switch solo se Dragon's Dogma venderà abbastanza : Come segnala Nintendolife, il mese scorso il director di Devil May Cry 5, Hideaki Itsuno e il produttore Matt Walker hanno detto che avrebbero voluto vedere le famose serie hack and slash su Nintendo Switch.Ora, in una recente intervista con la rivista tedesca M!, Itsuno ha detto che il quinto gioco della serie Devil May Cry sarà considerato per Switch se Dragon's Dogma: Dark Arisen "venderà bene" sulla piattaforma. Di seguito la traduzione:"Se ...

Kid Icarus e StarTropics sono i prossimi giochi in arrivo su Nintendo Switch Online : Come segnala Eurogamer.net, Nintendo ha annunciato i prossimi giochi NES in uscita per gli abbonati a Nintendo Switch Online: Kid Icarus e StarTropics.Kid Icarus, uscito per la prima volta nel 1986, è il classico di Nintendo con Pit, protagonista anche in Super Smash Bros.StarTropics, invece, è stato pubblicato per la prima volta nel 1990. È un'avventura d'azione simile a Zelda, conosciuto per essere stato un gioco Nintendo progettato ...

Friday The 13th : The Game arriverà su Nintendo Switch questa primavera : Anche se i problemi legali impediscono agli sviluppatori di creare altri contenuti per lo shooter in co-op Friday The 13th The Game, il gioco arriverà comunque su altre piattaforme. E questo, come segnala Gamingbolt, è esattamente quello che accadrà questa primavera, quando Friday The 13th The Game: Ultimate Slasher Edition arriverà su Nintendo Switch.Presumibilmente, questo lancio significa che gli utenti Switch godranno del gioco base più ...

Windows 10 on ARM può essere installato su Nintendo Switch e - no - non è uno scherzo : E’ probabilmente da più di un anno che assistiamo a gruppi di sviluppatori indipendenti, amatoriali e fan Microsoft che studiano metodi per installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL con il relativo supporto ai software WIN32. I progressi sono stati impressionanti tanto è vero che ormai viene garantita persino la compatibilità con la connessione WI-FI e il dual-boot, ma se vi dicessi che questo sistema operativo può essere installato ...

Nintendo Switch sta per ricevere un successore spirituale di Nintendogs + Cats : Siete amanti degli animali e ne vorreste uno virtuale? Bene, allora potreste essere interessati a Little Friends: Dogs & Cats.Little Friends: Dogs & Cats, come riporta Eurogamer.net, garantisce ai giocatori l'accesso a una varietà di creature pelose, cani e gatti. E una volta che avrete scelto il vostro preferito, lo potrete accarezzare, giocaci e vestirlo con abiti assurdi.Dogs & Cats, che è stato già lanciato in Giappone e presenta ...

Se state pensando di giocarvi Resident Evil 0 - HD e 4 su Nintendo Switch - preparatevi a spendere parecchio : Finalmente Resident Evil HD, 0 e 4 sono disponibili su Nintendo Switch, naturalmente l'arrivo di questi 3 classici è stato accolto molto positivamente dall'utenza... Ma la stessa cosa non si può certo dire del prezzo, decisamente esagerato.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, i 3 titoli costeranno ben 29,99 euro l'uno, ovviamente nessuno vuole mettere in discussione la validità dei giochi, tuttavia la cifra è decisamente esagerata, ...

NPD : Nintendo Switch è stata la console più venduta a gennaio - Kingdom Hearts 3 domina tra i giochi : NPD ha pubblicato i dati per il mercato USA del mese di gennaio 2019, e i vincitori sono stati Kingdom Hearts 3 e Nintendo Switch.Come segnala VG247.com le vendite hardware per gennaio 2019 sono diminuite del 28% rispetto all'anno precedente ($ 278 milioni) a $ 199 milioni.Nintendo Switch è stata la console più venduta del mese, sia in dollari che in unità di vendita, ed è stata l'unica console in grado di mostrare una crescita anno su ...

Il nuovo gioco del creatore di Undertale sta per arrivare : Deltarune Chapter 1 sarà scaricabile gratuitamente su Nintendo Switch a fine mese : L'ultimo Nintendo Direct è stato davvero pieno di sorprese, con la grande N che ha svelato numerosi interessanti annunci.Tra questi, ricordiamo quelli di Super Mario Maker 2, The Legend of Zelda: Link's Awakening, l'action di Platinum Games Astral Chain, il battle royale TETRIS 99, solo per citarne alcuni.In occasione del Nintendo Direct, è stato annunciato anche che Deltarune sta per approdare su Switch. Read more…

Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order è in arrivo nel corso dell'estate su Nintendo Switch : Nintendo ha presentato il gameplay di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order nell'ultimo Nintendo Direct e ha confermato una finestra di lancio fissata per l'estate 2019, riporta Polygon.Team Ninja, meglio conosciuto per la serie Ninja Gaiden e Nioh, si sta occupando dello sviluppo del gioco. "La serie Marvel Ultimate Alliance fa il suo ritorno con un titolo d'azione per un massimo di quattro giocatori con una storia originale, il tutto in ...

Hellblade : Senua's Sacrifice è in arrivo su Nintendo Switch questa primavera : L'ultimo Nintendo Direct è stato veramente ricco di annunci e tutte le novità ve le abbiamo riportate nell'articolo di riepilogo.Tra i tantissimi giochi annunciati, vi segnaliamo l'arrivo dell'apprezzatissimo Hellblade: Senua's Sacrifice su Nintendo Switch."Il pluripremiato Hellblade: Senua's Sacrifice si appresta a sbarcare su Nintendo Switch. Creato in collaborazione con neuroscienziati e persone affette da psicosi, Hellblade: Senua's ...

Nintendo annuncia Dr. Mario World in arrivo questa estate per Android : Nintendo oggi ha rivelato un nuovo gioco in arrivo quest'anno per i dispositivi mobili Android e iOS in collaborazione con LINE, per sviluppare congiuntamente il nuovo Dr. Mario World. Il gioco è descritto come un "puzzle d'azione" ed è attualmente in programma di essere rilasciato all'inizio dell'estate a livello globale in forma gratuita con acquisti in-app opzionali. L'articolo Nintendo annuncia Dr. Mario World in arrivo questa estate per ...

Niente Mario Kart Tour a marzo - Nintendo ne posticipa il lancio alla prossima estate : Per vedere Mario e i suoi amici correre sui Kart nei nostri smartphone Android dovremo attendere fino alla prossima estate, dopo l'annuncio di Nintendo.

