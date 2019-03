Mozambico e Zimbabwe flagellate dal ciclone Idai | 157 morti 

Ciclone “Idai” : tra Mozambico - Zimbabwe e Malawi almeno 157 morti accertati : Sono almeno 157 i morti per il Ciclone tropicale Idai che ha colpito il Mozambico e parte della regione orientale del vicino Zimbabwe, con forti venti e inondazioni che hanno toccato circa 1,5 milioni di persone nell’Africa meridionale e hanno causato anche un numero imprecisato di dispersi. Secondo un bilancio delle autorita’ citate dal quotidiano The Independent, il Ciclone ha causato 126 morti in Mozambico (dove e’ arrivato ...