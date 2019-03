Maltempo Emilia Romagna | alluvione Reno | atteso in settimana il via libera ai rimborsi

Maltempo Emilia-Romagna - esondazione del Reno : piena “eccezionale - livelli idrometrici mai registrati prima” : E’ stata pubblicata la relazione illustrativa sull’esondazione del fiume Reno del 2-3 febbraio scorso, realizzata dall’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e presentata in commissione Territorio della Regione Emilia-Romagna dall’assessore regionale Paola Gazzolo: si è trattato di una piena di carattere “eccezionale“, con condizioni meteo severe, “livelli idrometrici mai ...

Maltempo al Centro-Nord - in arrivo forti venti : allerta in Emilia - Marche e Lombardia : Una perturbazione in transito sull'Europa centrale interesserà marginalmente nelle prossime ore anche le regioni centro settentrionali del nostro paese, portando venti forti. LEGGI...

Maltempo Emilia Romagna : 51 milioni per interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio : Oltre 51 milioni disponibili, quest’anno, per interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio, in seguito agli episodi di Maltempo che hanno colpito l’Emilia-Romagna tra il 2017 e il 2018. Di questi, quasi 11 milioni serviranno per continuare i lavori più urgenti nelle zone danneggiate dagli eventi meteo eccezionali verificatisi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018, su tutte le province dell’Emilia-Romagna. Altri 40 ...

Maltempo Emilia Romagna : 1 milioni e 600 mila euro di risarcimenti per maltempo : Arrivano i primi risarcimenti dei danni agli 89 privati e alle 102 imprese Emiliano-romagnole, comprese quelle agricole, colpiti dalle conseguenze dell’ondata di maltempo che dal 27 ottobre a primi di novembre del 2018 ha interessato tutte le province della Regione. Il Governo ha deliberato un primo stanziamento per l’Emilia-Romagna di 1 milione 680 mila euro: ai cittadini, per i danni ad abitazioni principali o secondarie, sono ...

Maltempo Emilia Romagna : “Commissione scientifica per l’esondazione del Reno” : Una commissione scientifica che abbia il compito di analizzare e valutare le cause della rottura dell’argine del fiume Reno, che ha provocato l’esondanzione nella Bassa Bolognese tra il 2 e il 3 febbraio scorsi. A chiederla è il consigliere regionale del gruppo misto Gianluca Sassi. I tecnici e gli uffici regionali avevano rilevato “la necessità – spiega Sassi – di ricostruire un tratto dell’argine per la ...

Maltempo Emilia Romagna - la Regione : alle prese con un evento straordinario : L’argine a Castel Maggiore ricostruito e rimesso in sicurezza in sei giorni e via Lame, la strada che corre parallela al fiume, distrutta e interrotta, anch’essa ripristinata e riaperta al traffico entro questa settimana. Con una lunga relazione in assemblea legislativa questa mattina l’assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo dell’Emilia-Romagna, Paola Gazzolo, ha illustrato le cause e gli interventi ...

Maltempo Emilia Romagna : firmata richiesta di stato d’emergenza nazionale per i danni : Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato questa mattina la richiesta di stato d’emergenza nazionale per i danni causati dal Maltempo nell’ultimo fine settimana, subito dopo inviata al Governo. A una prima stima, i danni superano i 22 milioni di euro: si tratta delle spese per soccorso, assistenza alla popolazione e ai cittadini, interventi di somma urgenza eseguiti o in corso. Quella definitiva verrà completata ...

Maltempo Emilia Romagna : danni per 22 milioni di euro dopo l’esondazione del Reno : Ammontano, in prima battuta, a oltre 22 milioni di euro i danni causati dal Maltempo in Emilia-Romagna nell’ultimo fine settimana. Si tratta delle spese per soccorso, assistenza alla popolazione e ai cittadini, interventi di somma urgenza eseguiti o in corso, inserite nella richiesta di stato d’emergenza nazionale che verrà inviata domattina al Governo, sottoscritta dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Lo comunica, in una ...

Maltempo Emilia Romagna : “Domenica il fiume Panaro è salito di 4 metri - 30mm di pioggia” : Il fiume Panaro, nel modenese, nel fine settimana si era alzato più di quattro metri in 24 ore. A evidenziarlo è il Consorzio della bonifica Burana, che opera difendendo dagli allagamenti i territori di pianura in Emilia-Romagna, racchiusi tra gli argini dei fiumi Po, Secchia, Panaro e Samoggia. Sabato il livello del fiume era di 7,80 metri sul livello del mare, domenica ha raggiunto i 12,11 metri, per poi abbassarsi lunedì e arrivando agli ...

Maltempo Emilia Romagna - Bernini : “Con i danni al fiume Reno stop al pagamento tributi” : Le organizzazioni agricole rendono conto, in queste ore, dei danni ingenti causati dall’esondazione del fiume Reno. Stime che parlano di danni per svariati milioni di euro e alle quali si aggiunge il grido accorato al Governo affinché vengano predisposte misure per il risarcimento dei danni e per la sospensione del pagamento di Imu e contributi. Il Governo non abbandoni i coraggiosi imprenditori agricoli dell’Emilia-Romagna che, ...

Maltempo Emilia-Romagna - Coldiretti : danni per milioni nel Bolognese dopo l’esondazione del Reno : Fango su campi, capannoni, macchinari e cantine per il vino con oltre 200 ettari di terreni investiti dalla furia delle acque con danni per milioni di euro nelle campagne del Bolognese devastate dall’esondazione del Reno: lo rileva la Coldiretti che sta raccogliendo le segnalazioni dei propri associati per poi trasmetterle alla Regione al fine di attivare lo stato di calamità per l’agricoltura. Il rischio maggiore – sottolinea ...

Maltempo - terminata la fase di emergenza in Emilia-Romagna : inizia la conta dei danni : “Un grazie a tutti coloro che hanno prestato soccorso e che sono tuttora al lavoro per gli interventi di emergenza e per riportare la situazione a un minimo di normalità. Insieme alle Prefetture, alle Forze dell’Ordine, ai Carabinieri, ai Vigili del fuoco, alle Polizie locali e a tutto il sistema di Protezione civile, moltiplicheremo gli sforzi, oltre a quello che si sta facendo: su questo siamo vicino alle sindache e ai sindaci dei Comuni ...