Leone compie un anno | il figlio di Chiara Ferragni è già una star

Chiara Ferragni e il tenero video di Leone che compie un anno. Vergognosi insulti al bambino - lei reagisce così : Chiara Ferragni e il tenero video di Leone che sta per compie re un anno. Il piccolo di casa Ferragni -Fedez spegnerà la sua prima candelina il 19 marzo, ma il bimbo è già pronto e...

Grande festa per il “Re Leone” : Batistuta compie 50 anni : Una Grande festa aperta a tutti, nel cuore di Firenze, domenica 31 marzo, per il 50esimo compleanno di Gabriel Omar Batistuta. Ospite d’onore sarà ovviamente l’ex calciatore viola, a cui il popolo fiorentino ed il primo cittadino Dario Nardella renderanno omaggio. Così il sindaco: “Un compleanno speciale per rendere un tributo pubblico e partecipato ad un uomo che rappresenta una delle pagine più importanti ed emozionanti ...