Io sto con Prodi

Ragazzi gay ridono al ristorante : “Insulti omofobi”. Cacciati con il cibo incartato e pagato : Insultati pesantemente e costretti ad andarsene a metà pranzo. La lite stava per sfociare in zuffa ma, prima che la situazione degenerasse, hanno preferito alzarsi dal tavolo e tornarsene a casa. I fatti in un ristorante di Senigallia: "Il titolare non solo non è intervenuto per tutelarci, ma giustificava il suo cliente affezionato. Ci ha chiesto di andarcene".Continua a leggere

Spoleto - agguato in casa con pistole. La vittima : "Erano stranieri" : Terribile esperienza per un imprenditore di Santo Chiodo (Spoleto), che lo scorso sabato sera è stato vittima insieme alla moglie di una rapina a mano armata.Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, Luigino Santirosi, ex Presidente della Voluntas Spoleto, e la consorte, avevano appena fatto ritorno a casa, quando sono stati raggiunti da almeno 5 malviventi a volto coperto.Dopo essere entrati nella villa da un cancello secondario, i ...

La recensione di Viva Da Morire di Paola Turci - un manifesto della resilienza scritto con eleganza : La semplicità è un tè caldo accompagnato da biscotti "homemade", una finestra che dà sulla città e un cesto di frutta al centro di una tavola, ma anche uno stereo che inonda la cucina con le note di "Viva Da Morire" di Paola Turci. La sua effige compare sul riflesso di quella bevanda calda e confortevole, di prima mattina, e la sua voce accarezza il risveglio per offrire una dolce motivazione, sempre necessaria per iniziare la giornata. ...

Report al via le nuove inchieste si parte con ‘Politica a costo zero’ : Torna Report con nuove inchieste e con la stessa voglia di fare chiarezza: in onda lunedì 18 marzo alle 21,20 su Rai3 riprende il programma di approfondimento giornalistico condotto da Sigfrido Ranucci. Tutte le inchieste di Report La prima puntata parte con Politica a costo zero di Bernardo Iovene e la collaborazione di Michela Mancini. I partiti hanno chiuso le sedi e licenziato i dipendenti, hanno bilanci che si basano ormai sulle donazioni. ...

La Scala-Arabia Saudita - il cda stoppa l’ingresso di Riad. Sala : “Restituiremo l’acconto di 3 milioni” : Nessun accordo tra Teatro Alla Scala e Arabia Saudita: il cda spazza via, dopo giorni di scontri e polemiche, l’ipotesi dell’ingresso di Riad nella Fondazione, dietro un versamento di 15 milioni di euro. Ieri, proprio alla vigilia del cda, era trapelata la notizia che a fine febbraio erano già stati versati sul conto di un notaio milanese 3 milioni: soldi che ora verranno rimandati al mittente. “Restituiremo l’acconto ricevuto, la ...

Calcio - Cristiano Ronaldo indagato dall’UEFA per condotta impropria dopo il suo gesto : Il 21 marzo la Commissione Disciplinare dell’UEFA si riunirà per discutere del caso Ronaldo: il portoghese è stato messo sotto inchiesta dall’organismo europeo per il gesto al termine della gara vinta per 3-0 contro l’Atletico Madrid nella sfida di ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Il lusitano, che in quella gara aveva messo a segno una tripletta, a fine match aveva voluto rispondere ad un gesto simile ...

Roma - Monchi : 'Pallotta ed io avevamo idee opposte. Continuare così non era giusto' : 'Sono andato via dalla Roma per una ragione semplice: ho capito che l'idea della proprietà era diversa rispetto alla mia'. Sono queste le parole dell'ex direttore sportivo giallorosso Ramon Monchi il ...

Balena di 5 metri trovata morta con 40 chili di plastica nello stomaco : Le Filippine sono il secondo paese al mondo per l'inquinamento causato da materiale plastico: 'Qui viene usata la dinamite per la pesca e negli ultimi 10 anni abbiamo recuperato 61 balene e 57 ...

Linee guida per la realizzazione di interventi di contrasto alla dispersione scolastica e formativa : La Giunta regionale ha approvato con delibera lo schema di avviso "interventi di contrasto alla dispersione scolastica e formativa attraverso attività di inserimento e reinserimento nel sistema di ...

Addio Conchita Wurst - Tom Neuwirth (questo il suo vero nome) cambia tutto : Chi non ricorda Conchita Wurst? La drag-queen aveva conquistato l’Europa con la sua partecipazione all’Eurovision nel 2014, vincendolo e diventato un’icona riconoscibile e apprezzata. Look iper femminile ma con barba incolta, tutti ricordano Conchita così. E dovranno dimenticarla perché Tom Neuwirth ha deciso di cambiare nuovamente immagine: Addio look femminile. Via la lunga chioma a favore di un corto platino e così anche la ...

L'Uefa apre inchiesta su Ronaldo per il gesto contro l'Atletico : rischia fino a 2 giornate di squalifica : Ronaldo sotto inchiesta. La Uefa ha aperto un procedimento nei confronti di Cristiano per l'esultanza di fine partita dopo la tripletta all'Atletico Madrid in cui ha imitato il gesto maleducato del ...

Olgettine - Sisto : morte Imane Fadil danno grave a difesa Berlusconi : Nel caso di Berlusconi c'era un attentato alla leadership politica, nel caso Sarti c'è un fidanzato molto incazzato". 18 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Rolling stones - nell’album «Honk» duetti live con Dave Grohl - Florence Welch - Ed Sheeran : Mentre scaldano i motori per la loro tranche statuntense del tour No Filter, in partenza il prossimo 20 aprile, quasi in contemporanea i Rolling Stones pubblicano un nuovo album. Si intitola Honk e, anche se non si tratta di un disco di inediti, i contenuti speciali di questo greatest hits saprà lenire l’attesa dei fan, che aspettano un lavoro inedito di Mick Jagger e soci da A bigger bang del 2005 – dal momento che Blue & Lonesome (2016) ...

Il Vietnam che si rinnova deve ancora fare i conti con la storia : Fantocci. Che effetto fa essere chiamati fantocci? Il cicerone mi guarda attonito e sembra non capire. Ma sì, c’è scritto così; ecco: “I fantocci sudVietnamiti”. Ed è l’unica volta che si parla dei Vietnamiti del sud nel museo sulla “sporca guerra”, una delle maggiori attrazioni di Saigon, tutto fot