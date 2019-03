Bonafede:violenza a donne, più severità

"Per stare dalla parte dellenon servono le parole ma i fatti". Così il ministro della Giustizia,che, in un'intervista a Repubblica,ha annunciato pene più severe per le violenze sessuali, e anche per i maltrattamenti in famiglia e lo stalking.ricorda che in questi giorni "è in discussione in Parlamento il cosiddetto codice rosso", scritto con Giulia Bongiorno. La donna che trova il coraggio di denunciare viene presa per mano subito dallo Stato, attraverso magistratura e forze dell'ordine.(Di lunedì 18 marzo 2019)

