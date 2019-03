Anticipazioni Una Vita | Jaime e Diego ingannati a causa di Ursula e Samuel

Una Vita Anticipazioni : il grande inganno di URSULA e SAMUEL : Pur avendo permesso a Blanca (Elena Gonzalez) e Diego (Ruben De Eguia) di andare a vivere insieme, SAMUEL (Juan Gareda) e URSULA (Montse Alcoverro) non esiteranno a rovinare la felicità dei due ragazzi nelle prossime settimane di programmazione di Una Vita. I cattivi della telenovela studieranno così un ennesimo piano per portare ad una nuova frattura tra i nostri protagonisti… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio nel momento in cui ...

Anticipazioni Una Vita : Blanca sorprende Diego tra le braccia di Huertas : La soap opera spagnola “Una Vita” continua a fare compagnia al pubblico con delle appassionanti storie. Negli episodi italiani primaverili, ci sarà il ritorno di un personaggio femminile che in passato ha fatto separare i coniugi Alvarez Hermoso. Stiamo parlando di Huertas Lopez (Sandra Blazquez), che a gran sorpresa si riaffaccerà nelle vicende ambientate ad Acacias 38, precisamente nel corso di un party organizzato da Diego Alday e Blanca ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 19 marzo 2019 : anticipazioni puntata 667 di Una VITA di martedì 19 marzo 2019: Blanca va da Diego insieme a Samuel: vogliono sperimentare un nuovo trattamento, l’exanguinotrasfusione. Il dottor Quiles, però, avvisa tutti che la cura non è affatto priva di rischi… Ursula mostra al figliastro Samuel la lettera che Blanca aveva scritto a Diego… Olga si convince a portare Diego in ospedale e Samuel intende fare da volontario come donatore per la ...

Una Vita Anticipazioni 19 marzo 2019 : Olga decide del destino di Diego : Olga permetterà al dottor Quiles di sperimentare su Diego una cura rischiosa, ma che potrebbe salvargli la Vita?

Una Vita Anticipazioni spagnole : Ramon uccide Celia? Felipe fuori di sé : anticipazioni spagnole Una Vita: Celia muore cadendo dalla finestra dei Palacios, Ramon considerato colpevole Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano tristi notizie per i telespettatori. Sono tanti coloro che sono affezionati da sempre al personaggio di Celia, che sin dalla prima puntata regala forti emozioni al pubblico. Ma ecco che siamo costretti a rivelarvi […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Ramon uccide Celia? ...

Una Vita - Anticipazioni primavera 2019 : HUERTAS torna ad Acacias!!! : Le puntate primaverili della telenovela Una Vita saranno segnate da un inaspettato ritorno: nel corso dell’episodio 699, HUERTAS Lopez (Sandra Blazquez) riapparirà a sorpresa a calle Acacias. Scopriamo insieme in quali trame si troverà ad avere a che fare l’ex amante di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo)… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto comincerà nel momento in cui Ramon Palacios (Juanma Navas) e Rosina ...

Una Vita - Anticipazioni : Ursula cerca di uccidere Samuel e Diego : Ursula - Una Vita Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), la terribile dark lady di Una Vita, deciderà di sbarazzarsi definitivamente dei figliastri: dopo aver scoperto che Samuel (Juan Gareda) intende donare il suo sangue a Diego (Ruben De Eguia) per tentare di salvarlo dall’intossicazione da mercurio, la donna obbligherà Carmen (Maria Blanca) a corrompere l’infermiera che eseguirà la trasfusione in modo tale che entrambi i ragazzi ...

Anticipazioni Una Vita fino al 24 marzo : la trasfusione si farà - Arturo verrà dimesso : Dopo l'avvincente puntata della domenica, la telenovela Una Vita torna oggi 18 marzo su Canale 5 occupando il suo solito orario delle ore 14:10 dopo la soap Beautiful. Sarà una settimana ricca di suspense, soprattutto per le condizioni di salute di Diego, costretto a lottare tra la Vita e la morte. Soltanto l'intervento di Samuel eviterà che accada il peggio anche se la vicenda potrebbe trasformarsi in dramma a causa di un nuovo colpo di scena. ...

Anticipazioni Una Vita : Fabiana costretta a non avvicinarsi a Jaime Alday : Le trame dello sceneggiato di origini spagnole “Una Vita” continuano a essere ricche di colpi di scena. Le Anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche mese svelano che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) farà spaventare Fabiana (Inma Perez Quiros). Dopo aver fatto visita in ospedale a Jaime Alday, contro il consenso della madre di Blanca, la donna sparirà nel nulla. In particolare la domestica Aguado verrà rapita da ...

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le Anticipazioni fino al 22 marzo : Parte una nuova SETTIMANA con la telenovela Una VITA e dunque vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali su quel che vedremo da oggi (17 marzo) fino a venerdì prossimo su Canale 5. Vi ricordiamo che la telenovela andrà in onda anche martedì alle 22,30 su Rete 4. Qualcuno consegna un biglietto minatorio a casa Palacio. Lolita corre in strada e sente un losco figuro che aveva già intravisto in precedenza parlare della Taverna del Capretto. Su ...

Una Vita Anticipazioni 18 marzo 2019 : Blanca sogna che Diego muore : Blanca ha un incubo terribile e sogna Diego morto su un letto. Vuole andare a trovarlo ma Samule la ferma.

Una Vita Anticipazioni : FABIANA contro CARMEN - ecco perché : Nelle prossime puntate di Una Vita, Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) deciderà di far sequestrare FABIANA (Inma Perez Quiros); questa azione genererà delle evidenti tensioni tra la domestica e CARMEN Sanjurjo (Maria Blanca), “complice” dell’ultima malvagità della dark lady. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto avrà inizio nel momento in cui Jaime Alday (Carlos Olalla) si risveglierà inaspettatamente dal ...