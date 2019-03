Milan-Inter 2-3 | Vecino | De Vrij e Lautaro rilanciano Spalletti con un derby dominato

Milan-Inter - la frecciata di Spalletti ad Icardi : “finalmente abbiamo trovato l’attaccante” : Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta il successo nel derby contro il Milan, ecco le interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo reagito dopo la brutta prestazione in Europa League, oggi ho visto l’atteggiamento di squadra. Il ruolo di Vecino? Ha fatto una grandissima partita, l’ha interpretata bene, ha una falcata facile, corre tantissimo durante le partite, ha aiutato tanto anche la ...

Battaglia e spettacolo - il derby è dell’Inter. Milan battuto 3-2 : Il derby di Milano è ancora dell’Inter. Al termina di una partita ricca di gol e di emozioni, i nerazzurri si impongono per 3-2 sul Milan e si riprendono il terzo posto in classifica scavalcando di due lunghezze proprio i cugini. La squadra di Spalletti si aggiudica entrambi i derby di campionato e in ottica Champions League ha ora anche il confron...

Kessie-Biglia - rissa in panchina durante Milan-Inter : VIDEO : Kessie-Biglia, rissa in panchina durante Milan-Inter: VIDEO MILANO - Episodio assurdo nel corso della ripresa di Milan-Inter . Kessie e Biglia, compagni di squadra nel Milan, sono andati alle mani ...

Milan-Inter 2-3 - le pagelle nerazzurre : Vecino sontuoso - Lautaro non fa rimpiangere Icardi : Si è appena concluso il posticipo della ventottesima giornata di campionato che vedeva di scena il derby di Milano tra Milan ed Inter, con il risultato finale di 2-3 per i nerazzurri. Decidono la sfida le reti di Vecino al 3', raddoppio di De Vrij al 51', riapre la gara Bakayoko al 57', ma Lautaro su calcio di rigore al 67' la rimette al sicuro anche se bisogna soffrire fino all'ultimo grazie al gol di Musacchio al 71'. Ora ci sarà la sosta con ...

Capolavoro Spalletti - un derby da… non giocare! Milan copiato e limitato : l’Inter ‘cuore e grinta’ scaccia la crisi : L’Inter vince il derby della Madonnina 2-3: buon primo tempo dei nerazzurri che ‘imitano’ la strategia usata dal Milan contro le big, poi resistono alla rimonta rossonera nella ripresa Tanta attesa per il derby di Milano, una partita che spesso vale l’intera stagione, fra due squadre distanti un solo punto in classifica e alla ricerca di punti importanti per la corsa ad un posto in Champions League. Tensione alle ...

Milan-Inter 2-3 : Lautaro Martinez e compagni scavalcano i rossoneri : Dopo la brutta eliminazione in Europa League , l' Inter si rialza subito e vince 3-2 il derby con il Milan . Partita spettacolare, con i nerazzurri sempre avanti nel punteggio, ma con i rossoneri mai ...

Serie A Milan-Inter 2-3 - il tabellino : MILANO - Il "derby della madonnina" lo vince l' Inter : superato il Milan 3-2 . Nerazzurri avanti subito, già al 3', con Vecino . De Vrij raddoppia al 6'st della ripresa, ma Bakayoko accorcia 5' più ...

Milan-Inter 2-3 La Diretta : Musacchio accorcia di nuovo : Si chiude col derby della Madonnina di questa sera alle ore 20.30 il programma della 28esima giornata di Serie A. E' una sfida che vale il terzo posto quella di oggi tra Milan ed Inter, divise in ...

L’Inter ha vinto il derby di Milano ed è tornata terza in classifica : L’Inter ha battuto 3-2 il Milan nel 192esimo derby di Milano, posticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A. Data sfavorita in partenza, con due titolari assenti e un centrocampo non in piena forma, l’Inter ha saputo comunque disputare una

Serie A - Milan-Inter 2-3 : espulso Conti - LIVE : Serie A, Milan-Inter: cronaca e risultato del match MilanLIVE.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: ...

Pagelle Milan-Inter 2-3 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle MILAN INTER – È stato un derby della Madonnina dalle mille emozioni quello che si è aggiudicato stasera l’Inter sul Milan. Vantaggio dei nerazzurri dopo appena tre minuti con Vecino, che scaraventa in rete un assist al bacio di Lautaro Martinez. Raddoppio che arriva ad inizio secondo tempo quando Politano mette in mezzo uno […] L'articolo Pagelle Milan-Inter 2-3: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene ...

Milan-Inter 2-3 - le pagelle di CalcioWeb : Martinez e Vecino i migliori [FOTO] : 1/27 Spada/LaPresse ...

VIDEO Milan-Inter 2-3 - Highlights - gol e sintesi. Lautaro decisivo - derby pirotecnico : Il Milan cede 2-3 all’Inter nel posticipo serale della 28ma giornata della Serie A di calcio: continui botta e risposta a San Siro, ma alla fine la rimonta dei rossoneri non si completa. Di seguito le immagini della sfida. Highlights Milan-Inter 2-3 IL VANTAGGIO DI VECINO #Milan 0:1 #Inter | #SerieA | Day 28 | #Vecino 3'#Milanderby https://t.co/PoeGj1Uxzx — VIDEOGoals HD (@VIDEOGoalsHD) March 17, 2019 IL RADDOPPIO DI DE ...

Derby Milan-Inter 2-3 : cronaca e risultato in diretta live : Derby Milan-Inter, 28ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi