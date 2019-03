Mertens | «In Cina? Qui sto bene | non voglio andare via»

Mertens : «La Cina? Qui sto bene - non voglio andare via» : Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la partita contro l’Udinese: «Segnare fa bene ma l’importante sono i tre punti. Abbiamo subito due gol stupidi e non si può. Sono tre punti molto importanti dopo un pareggio in cui meritavamo di più». Cali di tensione? «Sono anche gli avversari che giocano bene. Ma può essere anche un po’ di stanchezza perché giochiamo tante partite. Meritavamo di ...

Gazzetta : a fine stagione Mertens potrebbe seguire Hamsik in Cina : Anche Dires Mertens potrebbe seguire le orme di Hamsik e lasciare la maglia azzurra per la Cina. Lo scrive Maurizio Nicita nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a chiusura di un pezzo in cui riprende le parole del calciatore Belga nell’intervista rilasciata ieri a Radio Kiss Kiss «La mancanza del gol mi annoia». Ma Mertens a Salisburgo ha dimostrato di essere tornato e di essere sempre una pedina fondamentale per il ...

Parma-Napoli 0-4 - Carnevale si avvicina : lo scherzetto di Mertens a Gagliolo. VIDEO : Carnevale è alle porte, ma per qualcuno è già tempo di scherzi. Nessuno si sorprenda se a prendersi la scena è Dries Mertens , attaccante del Napoli non nuovo a risate e parodie sui social: ...

Mertens - rinnovo o Cina : un altro big verso l'addio : Il 24 c'è. Il 99 pure. Il 7 è confermato come sempre. L'11 sta in panchina, dove c'è anche il 18, un po' a sorpresa. Qualcosa non quadra. E infatti manca il 14. Non stiamo dando i numeri, ma stiamo ...